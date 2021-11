Da giorni l’unica strada di accesso è impercorribile, distrutta da una frana che ha isolato Castelpizzuto, minuscolo e caratteristico borgo abitato da 157 abitanti, il più piccolo della provincia di Isernia. Inerpicato sui monti del Matese, è il paese dell’acqua pura e dei boschi in cui è possibile raccogliere lamponi, fragole e funghi. Un piccolo paradiso che rischia di ‘morire’ a causa di un ampio smottamento che il maltempo dei giorni scorsi ha aggravato.

Il movimento franoso ha fatto ‘saltare’ la carreggiata, recintata con il nastro bianco e rosso. L’unico modo per arrivare a Castelpizzuto è percorrere un breve tratto di strada a piedi. I disagi della popolazione ieri (7 novembre) sono diventati emergenza quando un’anziana si è sentita male e per l’ambulanza è stato impossibile raggiungere la sua abitazione. Il personale sanitario inviato dal 118 è stato costretto a proseguire a piedi verso la casa della centenaria. Ci sarebbero stati seri problemi se si fosse reso urgente il trasporto in ospedale. Anche se oggi le condizioni della signora sembrano essere meno preoccupanti, quanto accaduto ha messo in agitazione la popolazione e fatto suonare più di un campanello di allarme. I residenti si sentono completamente dimenticati dalle istituzioni. Come spesso accade nei piccoli centri della nostra regione.

Nelle scorse ore la sezione di Isernia del Club Alpino Italiano ha inviato una lettera al sindaco di Castelpizzuto Carla Caranci offrendo un aiuto. “La situazione è drammatica. Ora con le piogge autunnali è venuto giù tutto e non si passa più neppure a piedi”, le parole del primo cittadino riportate dall’Ansa.

Dal 30 maggio la frana ha iniziato a creare problemi, ma in questi mesi non è stato possibile effettuare interventi risolutivi. Gli unici lavori sono stati effettuati per consentire solo il passaggio delle persone a piedi e ai mezzi di soccorso. “La Provincia ha realizzato anche una bretella – ha aggiunto la sindaca all’Ansa -, ma al momento è inutilizzabile perché una parte di essa ricade nell’area sequestrata dalla Procura di Isernia”. Sulla frana, infatti, è stata aperta un’indagine per far luce sulle cause e nel fascicolo ci sono già alcuni indagati. Intanto, riporta sempre l’Ansa, il presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci, si è rivolto alla Protezione Civile nazionale per avere i fondi necessari a finanziare un’opera infrastrutturale definitiva.

Intanto sono in sofferenza anche gli allevamenti locali, le imprese agricole e zootecniche di Castelpizzuto.

“Con la strada bloccata – denuncia Coldiretti – gravi difficoltà si stanno verificano per l’approvvigionamento di foraggi e altre materie prime necessarie all’alimentazione dei capi come anche per il materiale necessario alle aziende agricole. Le maggiori emergenze riguardano, tuttavia, le aziende zootecniche che non essendo raggiungibili non possono conferire il latte e nemmeno rifornire i punti vendita della zona di formaggi e carne”.

Coldiretti chiede l’intervento della Regione e della Protezione civile per affrontare l’emergenza che sta vivendo la comunità tutta di Castelpizzuto “con la massima urgenza, con una accelerazione del monitoraggio dei danni e l’individuazione delle soluzioni tecniche da mettere in campo per risolvere il problema. Solo in tal modo si potrà arrestare lo spopolamento dei territori e ridare fiducia nelle possibilità di continuare a rimanere”.