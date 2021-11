Se quel gesto di fair play contro l’Andria di “valore morale eccezionale” compiuto dal Campobasso restituendo palla ai calciatori dell’Andria mentre era sotto di un goal, fosse stato di buon esempio anche per coloro che dagli spalti seguono le partite incitando e sostenendo la squadra e quindi fosse servito a qualcosa, probabilmente adesso racconteremmo di azioni e fatti diversi.

Invece no. L’ultima sentenza del giudice sportivo – dopo quella contro l’Andria che nonostante l’atto di eccezionale valore in campo ha poi condannato i tifosi (e quindi la società) per il lancio di bottigliette in campo – condanna ancora una volta (suo malgrado) la società rossoblù. E il verdetto che intima il pagamento di altri duemila euro racconta del lancio di petardi e di cori offensivi contro la società avversaria, il Latina, da parte dei tifosi del Campobasso.

Pertanto: 2mila euro di sanzione al Campobasso – secondo soltanto a Juve Stabia che ha guadagnato 5mila euro di multa – per “fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere fatto scoppiare un petardo all’interno del settore da loro occupato” e “per avere, al primo minuto del primo tempo, i suoi sostenitori occupanti la curva riservata agli ospiti intonato cori oltraggiosi nei confronti della società avversaria”.

Un giornalista non commenta, un giornalista racconta i fatti. E questi sono fatti e verdetti sufficienti ad eventuali riflessioni. Utili (forse) a far comprendere che certe condotte possono causare danni seri e soprattutto inutili.

Anche il tifo ha delle regole e se queste esistono, esistono per essere rispettate. Se non si ha voglia di farlo per se stessi (scegliendo coraggiosamente di pagare individualmente la decisione di violarle) almeno si scelga di rispettarle per la Società e per la squadra a cui tanto tiene (almeno cosi si urla continuamente) la piazza campobassana.

Quanto al doppio impegno casalingo, che vedrà i Lupi sfidare prima il Foggia (domenica 21 novembre, fra l’altro mancherà Francesco Bontà squalificato per una giornata) e poi la Virtus Francavilla (domenica 28 novembre), la società ha indicato la nuova promozione d’acquisto, annunciando la prevendita per i tifosi rossoblù a partire da mercoledì 17 novembre. I tagliandi in promozione sono acquistabili solo presso i seguenti venditori autorizzati: Campobasso: Campobasso Store – c.so Vittorio Emanuele; Antica Tabaccheria di Tizzano Antonio (piazza Pepe), Agenzie Intralot (via XXV Aprile 25 e via Carducci 4T); Vinchiaturo: Le 4 Via Nove – C/da Monteverde, 4; Bojano: Matese Servizi – La nuova posta (corso Amatuzio 32); Riccia: Moffa viaggi (via Garibaldi); Isernia: Risorgimento Caffè (corso Risorgimento 48); Termoli: Tabacchi Di Rado (corso Mario Milano 22A)

Per l’apertura della prevendita, riguardante il settore ospiti ed in modalità on-line, bisognerà attendere la giornata di giovedì 18 novembre, giorno in cui è prevista la riunione del GOS.

Ecco la formula Promo: acquisto di due gare consecutive: Foggia del 21 Novembre // Virtus Francavilla del 28 Novembre.

Per la Curva Nord (2 gare): 20 euro più 2 di di prevendita (al posto di 30 euro biglietti interi). Il ridotto donne: 15 euro più 2 di prevendita (al posto di 20 euro). Per gli under 14: 10 euro più 2 di prevendita.

Per la Tribuna inferiore (2 gare): 30 euro più 2 di prevendita (al posto di 40 euro biglietti interi). Ridotto donne: 15 euro più 2 di prevendita (al posto di 20 euro). per gli under 14: 10 euro più 2 di prevendita.

Per la Tribuna Laterale Nord e Sud (2 gare): 60 euro più 2 di prevendita (al posto di 70n euro biglietti interi).

Per la Tribuna centrale (2 gare): 80 euro più 2 di prevendita (al posto di 100 euro biglietti interi).

Ovviamente chi non vuole accedere alla promozione potrà acquistare il biglietto per il singolo evento. E quindi 50 euro (più due di prevendita) per la tribuna centrale, 35 euro per la tribuna laterale, 20 euro per la tribuna inferiore, 15 euro per la Curva Nord e 15 per la Curva Sud. I ridotti per la Curva Nord e Tribuna Inferiore sono 10 euro per le donne e 5 euro per i bambini dai 5 ai 14 anni. I bambini fino a 4 anni entrano gratis.