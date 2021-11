Perchè i Bitcoin sono una criptovaluta sicura? Ci sono rischi?

Le criptovalute hanno cambiato in maniera drastica il mercato del trading, grazie alla loro capacità di moltiplicare il proprio valore in tempi molto brevi. La prima criptovaluta che è stata lanciata sul mercato è il Bitcoin, il cui valore iniziale era di un centesimo di dollaro per unità. Grazie all’aumento di interesse da parte degli investitori, tuttavia, il suo prezzo di mercato ha raggiunto il massimo storico di oltre sessantamila dollari nel 2021, diventando così la criptovaluta più costosa al mondo.

Di conseguenza tutti coloro che hanno acquistato dei Bitcoin nei primi anni seguenti al suo lancio, ora si ritrovano con capitali centinaia di volte superiori a loro investimento iniziale.

Ma il mondo delle criptovalute non è solo una miniera d’oro tramite la quale è possibile moltiplicare i propri capitali, poiché questo genere di asset ha un altissimo margine di rischio per quanto riguarda le perdite: la natura delle criptovalute, infatti, si basa sul fatto che queste particolari monete digitali non sono collegate a nessuna banca centrale, di conseguenza il loro valore dipende direttamente dalla domanda d’acquisto.

Le criptovalute sono un investimento rischioso

Come già accennato precedentemente e confermato anche da piattaforme come Bitcoin Prime, le criptovalute hanno un alto margine di rischio per quanto concerne le perdite, siccome il loro prezzo di mercato può sia salire di moltissimi punti percentuale in poche ore, sia crollare per poi stabilizzarsi su un prezzo più basso per periodi di tempo molto lunghi. Per questo motivo è importantissimo restare sempre aggiornati su tutte le notizie che riguardano le criptovalute, in maniera tale da poter prevenire eventuali perdite sul proprio capitale investito.

Tuttavia negli ultimi anni sono stati ideati degli espedienti per limitare il rischio di perdite legate al crollo del valore di mercato delle criptovalute, tra cui il sistema chiamato blockchain.

Perché il Bitcoin è una delle criptovalute più sicure

Il Bitcoin, come tutte le altre criptovalute, non è mai stato collegato a nessuna banca centrale, permettendogli così di raggiungere un prezzo estremamente alto. Ma col passare del tempo, siccome il numero degli investitori è gradualmente aumentato, il Bitcoin è stato reso molto più stabile: in pratica il valore della criptomoneta in questione è stato associato ad altre valute reali, tra cui il dollaro americano (USD). In questo modo è possibile prevenire crolli troppo rilevanti per gli investitori.

Si tratta ovviamente di un’arma a doppio taglio, poiché rendendo il valore della criptovaluta più stabile non solo si prevengono le perdite, ma si arresta parzialmente il suo processo di crescita, rendendolo un asset meno proficuo di quanto potrebbe essere.

In conclusione è possibile affermare che il Bitcoin rappresenta sicuramente un investimento più sicuro di moltissime altre criptovalute, tanto da poter essere considerato un asset adatto per il trading a medio-lungo termine.