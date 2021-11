Per domenica 14 novembre la dottoressa Scarano del Reparto Diabetologico dell’Ospedale di Termoli si è fatta promotrice per fare una passeggiata con i suoi pazienti, e non solo, nel Borgo Antico di Termoli perché camminare fa oltremodo bene per chi soffre di Diabete, così come per tutti gli altri.

La dottoressa Carla Scarano è la nuova presidente S.I.M.D.O. Molise – Abruzzo. La SIMDO è la Società Italiana Metabolismo, Diabete, Obesità specialista in Medicina Interna e lavora presso la Diabetologia Territoriale Asrem di Termoli. La dottoressa è stata eletta all’unanimità al XX Congresso nazionale S.I.M.D.O. tenutosi un mese fa, dal 14 al 16 ottobre, all’Isola delle Femmine (Palermo).

A raccontare la Storia di Termoli durante la passeggiata tra le viuzze e le piazzette del Borgo ci sarà Oscar De Lena, presidente Archeoclub Termoli