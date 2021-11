Non ce l’ha fatta uno dei due ricoverati nella Terapia intensiva Covid al Cardarelli. È morto nelle scorse ore il sacerdote originario di Toscolano Maderno (provincia di Brescia) che era stato ricoverato lo scorso 22 ottobre nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale campobassano. Poi il 29 ottobre un peggioramento delle sue condizioni cliniche ha portato al suo trasferimento nel reparto salvavita della Terapia intensiva.

Tutti gli sforzi dei sanitari però non sono bastati: ieri sera 1° novembre attorno alle 22 Raffaele Pettenuzzo, 60 anni che non si era vaccinato per scelta, è spirato. Il prete era immunodepresso e questo chiaramente ha aggravato la sua situazione.

Don Raffaele Pettenuzzo era il parroco della chiesa Santa Maria del Bosco di Paupisi, in provincia di Benevento. Aveva contratto il Coronavirus già lo scorso anno, ma era riuscito a salvarsi. Questa volta la malattia è sfociata in tragedia. I medici avevano provato anche a somministrargli la terapia degli anticorpi monoclonali, ma è stato inutile.

Provata la comunità di fedeli di Paupisi (Benevento) e di tutto il Sannio, che oggi piange così la sua terza vittima in 48 ore. Don Gerald, vice parroco della chiesa Santa Maria del Bosco di Paupisi dove officiava don Raffaele, così lo ha ricordato: “Un uomo con una tenerezza rara a trovare, il Sacerdote il cui amore per il Sacro Cuore di Gesù era incomparabile, Don Raffaele Pettenuzzo è ritornato alla Casa del Padre. Come omaggio, per i destini di molte persone nella nostra Parrocchia, che il Don ha – attraverso i Sacramenti e la Predicazione – ispirato e influenzato, uniamoci, in un unico spirito, nella preghiera per il nostro amatissimo Parroco”.