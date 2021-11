L’impatto con una Fiat Freemont è stato fatale: è morto sul colpo Gino Antonio Marone, 76enne originario di Limosano (piccolo centro vicino Campobasso), che ieri pomeriggio – 9 novembre – è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada. La tragedia è avvenuta a Modena, la città in cui si era trasferito assieme al figlio 46enne. Il drammatico incidente è avvenuto alle 18, alla rotatoria Canaletto sud e a poca distanza dal supermercato Coop di via Gramsci, probabilmente la meta dei due uomini: dovevano andare a fare la spesa, come hanno riferito alcuni testimoni alle forze dell’ordine.

In quel momento nella zona c’erano diverse persone che si stavano recando alla Coop per fare acquisti e che hanno avvertito il rumore dell’impatto tra l’auto e le due persone investite.

Subito la chiamata al 118 che ha inviato un’ambulanza. Il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso dell’anziano, inutili per manovre per provare a rianimarlo. Invece il figlio è stato trasferito in ospedale per la gravità delle ferite riportate.

La Polizia Municipale di Modena ha effettuato i rilievi per accertare le cause dell’impatto in una strada scarsamente illuminata e priva di dissuasori di velocità, come emerso dalla prime ricostruzioni. Le forze dell’ordine hanno anche cercato di capire se Gino Antonio Marone e il figlio avessero attraversato o meno sulle strisce pedonali. In serata il conducente della Fiat Freemont è stato anche ascoltato dagli agenti.

La notizia nel giro di poche ore è giunta anche in Molise e in particolare a Limosano. La comunità, nell’apprendere con sgomento la tragedia di Modena, si è stretta attorno alla famiglia e prega per il figlio 46enne ricoverato in ospedale.