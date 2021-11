Un piccolo fratino, l’uccello che abita le dune del BassoMolise, salvato grazie all’intervento dell’ornitologo Nicola Norante e da una squadra di soccorritori sanitari che lo hanno sottoposto a un incredibile intervento chirurgico. Il fratino infatti, trovato domenica scorsa a Campomarino, aveva una lenza con un amo nello stomaco. Condannato a mrte, il volatile – un maschio – ha invece ncrociato sulla sua strada persone “miracolose”.

Inizialmente è stato portato al Centro di Educazione Ambientale di Campomarino, dove è stato consegnato proprio a Nicola Norante, mentre venivano informati i carabinieri Forestali visto che il fratino è una specie protetta.

“Ho provveduto a farlo mangiare alloggiandolo in un mio terrario, mi sono messo in contatto con amici veterinari di Treviso e Jesi per affidarlo alle loro cure, ma purtroppo erano distanti, troppo per poter agire in tempo” racconta Nicola Norante, che non si è dato per vinto e ha portato l’uccellino al comando di Termoli la mattina di lunedì. Nel pomeriggio stesso il fratino è stato operato a Pescara e domani verrà rimesso in libertà.