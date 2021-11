VENERDI’ 5 Ancora pioggia e cielo molto nuvoloso in Molise. La vigilia del weekend non promette nulla di buono: fin dalle prime ore del mattino avremo diversi rovesci sparsi sul Molise occidentale. Il rischio di maltempo ci sarà ovunque o comunque avremo una nuvolosità irregolare a tratti anche piuttosto compatta. Purtroppo c’è l’ennesimo vortice ciclonico tra Spagna e Sardegna che potrebbe condizionare non solo questa giornata ma l’intero fine settimana con piogge o instabilità. I venti freddi, infine, anche se non particolarmente intensi, saranno causa di un ulteriore calo termico.