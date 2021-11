Nuoto, nella “Molise winter tour” medaglie e primati per l’H2O

La prima tappa della “Molise Winter Tour” riservata alla categoria esordienti, è a tinte biancorosse. L’H2O Sport del presidente Massimo Tucci si gode i suoi talenti e mette in bacheca tante medaglie e primati personali. Vediamo nel dettaglio i risultati ottenuti dal sodalizio molisano

Per gli esordienti B nel settore maschile doppia medaglia d’oro per Julian Di Giacomo nei 100 farfalla 1’33’’0 e nei 50 rana 43’’2; la medaglia del metallo più pregiato la mette in bacheca anche Vittorio Cianciullo con la gara dei 100 dorso chiusi in 1’24’’ inoltre conquista anche un bel terzo posto nei 50 rana con il tempo di 47”8. Samuele Iannetta porta a casa un bronzo nei 100 dorso (1’29”3) oltre a chiudere nei primi dieci nei 50 rana. Il team del capoluogo di regione brinda con Andrea Canzano, quarto nei 100 dorso (1’30”2) ed è nella top ten dei 50 rana. Per lui ci sono due primi posti in entrambe le gare tra i nati del 2012.

Foto 2 di 2



In campo femminile brilla Asia Amore. Per lei doppia medaglia d’argento nei 50 stile (39”00) e nei 100 dorso (1’40”9). Buone performance sono quelle di Sabrina Gabrielli che porta a casa un argento nei 50 rana (48”4) e un bronzo nei 50 stile (39”3). Carola Casolino chiude ai piedi del podio i 100 dorso (1’44”0) ed è nella top ten dei 50 rana. Stesso piazzamento per Emma Felicia De Felice nei 50 rana coperti con il crono di 50’’2. Per lei chiusura tra i primi dieci nei 50 stile libero. Chiudono nella top ten Piermario Paolantonio (quinto nei 50 rana), Giulia Metta (quinta nei 50 stile), Ivan Rinaldi (settimo nei 50 rana), Chiara Panichella (ottava nei 100 dorso) ma prima tra le nate 2013, Bianca Persiani (sesta nei 100 dorso) e Sofia Carusi (settima nei 100 dorso). Vola anche la staffetta 4×50 mista che sale sul gradino più alto del podio con il crono di 2’42”9 grazie alle prestazioni di Vittorio Cianciullo, Julian Di Giacomo, Emma Felicia De Felice e Sabrina Gabrielli.

Nel settore degli esordienti A, per la categoria maschile Matteo Salotto sale sul gradino più alto del podio nei 100 farfalla coperti in 1’15’’5 ed è quinto nei 200 stile libero. Fa grandi cose anche il suo compagno di squadra Domenico Rocco che riesce a mettersi al collo l’argento nei 100 farfalla coperti in 1’18’’6. Sono di bronzo i 100 farfalla di Matteo Rignanese chiusi in 1’18’’6. Per lui anche un quarto posto nei 200 misti (41’’1). Terza piazza e medaglia di bronzo per Nicolò Gabrielli nei 50 rana 40’’1. Per lui c’è anche il settimo posto nei 200 misti. Chiude al quarto posto i 200 stile libero Jacopo Marzola con il riscontro cronometrico di 2’30’’3. Stesso piazzamento per lui anche ne 100 dorso con il tempo di 1’18’’9. Simone Listoro è ai piedi del podio nei 200 misti 2’53’’9. Per lui anche un buon piazzamento nei 200 stile libero. Ilario Menna è quarto pari merito nei 50 rana con il crono di 41’’1 (primo tra i nati 2010) e ottavo nei 200 misti (terzo tra i nati 2010).

Nel settore femminile Nicole Santorelli sale sul gradino più alto del podio nei 50 stile (31”4) e chiude tra i primi dieci nei 100 dorso. Medaglia d’argento per Lorena Andreea Visan nei 100 dorso (1’18”9) e quarto posto i 50 rana. Sale sul terzo gradino del podio Sara Simone che copre i 50 rana in 42”1. Si piazzano tra i primi dieci Gabriele Marchetta quinto nei 200 misti e settimo nei 200 stile libero di categoria (ma primo tra i 2010 in entrambe le gare). Stefano Armando Alfieri è ottavo nei 100 dorso e terzo tra i 2010 sia nei 100 dorso che nei 200 stile libero, Laura Falbo settima nei 100 dorso. Lorenzo Aiello ottavo nei 50 rana, Elisa Fiacchino ottava nei 50 stile libero.

La staffetta 4×50 mista è d’argento (2’22”5) grazie alle belle prestazioni di Simone Listoro, Ilario Menna, Nicole Santorelli e Lorena Andreea Visan.