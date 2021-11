Novembre dedicato alla prevenzione dei tumori maschili: visite urologiche gratuite

Dopo la campagna dedicata alle donne, novembre sarà il mese del ‘percorso azzurro’ per la prevenzione dei tumori che colpiscono la sfera genitale maschile (prostata, testicolo e pene). Agli uomini si rivolgono le iniziative organizzate da Lilt for men, Asrem e Regione Molise: le persone con un’età compresa tra i 50 e i 70 anni potranno prenotare il dosaggio PSA (Antigene Prostatico Specifico) e la visita urologica chiamando al call center dell’azienda sanitaria dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, da telefono fisso al numero 806 39595 mentre da cellulare bisogna chiamare il numero 0875 75 26 26.

“Potrà essere prenotato il dosaggio del PSA e la visita urologica munendosi di impegnativa del medico curante per le due prestazioni separatamente usando il codice di esenzione 001“, spiegano dall’Asrem. L’accesso consentito solo se muniti di Green pass o di un tampone non antecedente alle 48 ore.

Quello alla prostata, riferiscono dalla Lilt, rappresenta il secondo tumore più frequente in molti Paesi occidentali. Ogni anno in Italia circa 37.000 uomini si ammalano di tumore alla prostata. Che può avere un andamento silente per molti anni, a volte può non dare manifestazioni cliniche per tutta la vita. Il rischio aumenta dopo i 50 anni con l’avanzare dell’età.