Nervoso al controllo dei carabinieri: in casa aveva eroina e cocaina. Arrestato 46enne

Eroina e cocaina è quanto fiutato dal cane antidroga Aaron nell’appartamento di un 46enne campobassano arrestato ieri, 17 novembre, dai carabinieri.

L’uomo è stato fermato all’alba dai militari del Nucleo operativo e radiomobile di Campobasso: la perquisizione sul posto, necessaria per “atteggiamento irrequieto – questo almeno scrivono dall’Arma – mostrato all’atto del controllo” ha condotto le forze dell’ordine verso le sostanze stupefacenti. I carabinieri, infatti, si sono recati poco dopo quella prima perquisizione nell’abitazione che si trova in un quartiere popolare del capoluogo dove, assieme ad un cane addestrato del Nucleo cinofili di Chieti sono stati rinvenuti 0,40 grammi di cocaina, un bilancino e l’occorrente per la suddivisione in singole dosi. Il cane ha fiutato anche 11 grammi di eroina nascosti in una scarpa da ginnastica sopra la lavatrice dell’abitazione.

Il 46enne è stato arrestato è messo in regime domiciliare in attesa di comparire davanti al giudice e rispondere per i gravi indizi di colpevolezza a suo carico.