Via alle adesioni

Natale con i mercatini a Campobasso: casette per la vendita dei prodotti locali

Al via le adesioni per 'prenotare' una delle casette in legno che saranno installate in piazza Prefettura. L'obiettivo dell'amministrazione è incentivare gli acquisti in centro. E' invece ancora da capire se bisognerà indossare la mascherina ed esibire il green pass come stabilito in altre città italiane