Si chiama agrichef ed è una nuova figura professionale dalle prospettiva interessanti. In pratica è uno chef che valorizzerà i prodotti locali del territorio puntando soprattutto sulle eccellenze. In questo nuovo percorso sono stati coinvolti gli studenti di tre scuole molisane: l’alberghiero di Vinchiaturo e gli istituti professionali per l’agricoltura di Riccia e Campobasso. I ragazzi sono stati coinvolti nel progetto ‘Ermes’, finanziato dal fondo For. Agri a valere sull’avviso nazionale 1/2019 che vede coinvolte numerose aziende abruzzesi e molisane. Questa mattina – 30 novembre – a Campobasso la presentazione dell’iniziativa che presuppone il binomio qualità alimentare e stile di vita salutare.

“Ermes – spiega molto dettagliatamente il presidente di CIPAT Abruzzo, Roberto Furlotti – è un progetto che valorizza il percorso della formazione quale strumento di crescita dedicato alle imprese, ai loro imprenditori e alla forza lavoro impiegata durante i processi di sviluppo locale. “Cerchiamo – evidenzia il direttore regionale di Cia Molise, Donato Campolieti – di rispondere a quelle che sono le esigenze rispetto a un’opportunità di informazione, formazione e accompagnamento al percorso, ma cerchiamo anche di fornire loro elementi innovativi, non solo sotto il profilo tecnologico, ma anche sotto l’aspetto delle idee e dell’aggregazione di idee, di sinergie alle attività, che altro non sono che strumenti utili agli imprenditori per diversificarsi sul mercato”.

Tanti e complessi gli aspetti sviscerati durante il dibattito “Sapori e Saperi, qualità delle produzioni, sostenibilità, multifunzionalità, buona nutrizione e corretti stili di vita” sono le direttrici su quali si è dipanato il convegno con relatori d’eccezione. Salubrità del cibo, l’alta qualità delle produzioni, i sistemi rispettosi del benessere degli animali e quello dell’utente finale, tecnologie alimentari sono i temi chiave che conducono alla figura professionale dell’Agrichef, una nuova opportunità professionale per il futuro.