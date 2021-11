Municipio illuminato di rosso contro la violenza sulle donne

Anche il Comune di Guglionesi aderisce alla Giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, sancita dall’Onu nel 1999 come giornata simbolo della difesa delle donne vittime di soprusi e abusi in famiglia, nella vita sociale e lavorativa, con l’obiettivo di riflettere, prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di discriminazione.

Dal 1999 ogni 25 novembre, più di qualsiasi altro giorno, vengono ricordate le donne vittime di violenza, vittime di atti brutali che tolgono più della stessa vita.

Ricordare e non dimenticare, parlare e non tacere tutto questo porta in sé la speranza per la costruzione di una realtà libera dall’inumanità degli atti violenti contro le donne.

“A seguito dell’emergenza sanitaria, stante l’impossibilità di organizzare alcun tipo di iniziativa, l’Amministrazione, come simbolo, illumina l’Edificio Comunale di colore rosso per dire “no alla violenza sulle donne” e allestisce la scalinata interna di scarpe rosse.

La violenza contro le donne è un tema che riguarda tutti noi, e si combatte costruendo una cultura dell’uguaglianza e del rispetto. Farlo attraverso una riflessione collettiva è uno degli strumenti che sosteniamo”.