MERCOLEDI’ 10 Siamo ancora ostaggio di un tempo variabile che non permette di programmare uscite all’aperto, ma almeno oggi ci attende una tregua dalla pioggia. Se i cieli restano grigi e coperti in questo mercoledì, il vortice ciclonico mediterraneo che agita da giorni l’atmosfera si sposta verso ovest permettendo qualche schiarita anche se non troppo convinta.

GIOVEDI’ 11 Addensamenti irregolari in questo giovedì in cui i rasserenamenti saranno più decisi. L’incertezza meteorologica permane, ma va meglio sul fronte delle temperature che tenderanno a riconquistare qualche grado. Occhio alle foschie, specie in basso Molise e nelle aree più interne.