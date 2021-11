I mocassini sono da sempre scarpe semplici e comode per l’uomo che non rinuncia allo stile elegante da portare in ogni occasione. Uno dei punti forti dei mocassini maschili è infatti rappresentato dalla versatilità che li consente di essere indossati insieme ad ogni tipo di abbigliamento.

Con la pioggia o il sole, d’estate o inverno, le ultime tendenze hanno visto i mocassini eleganti sia ai piedi di uomini che di ragazzi: un chiaro segno di apprezzamento senza tempo né confini dello chic da abbinare trasversalmente in contesti più o meno formali.

Disponibili in diversi colori e materiali di qualità, i mocassini uomo eleganti targati Sergio Rossi sono declinati in una vasta gamma di opzioni di lusso per accontentare ogni esigenza e sfoggiare con disinvoltura linee di alto design Made in italy.

Mocassini uomo eleganti: caratteristiche e storia

I mocassini possono ormai essere considerati come un must have tanto nei guardaroba maschili minimali che in quelli più estrosi. Il termine mocassini sarebbe la traduzione di “calzature” nella lingua algonquan parlata da coloro che li hanno inventati: i Nativi Americani.

Ma quali sono gli elementi principali tipici di questa calzatura?

Il mocassino non ha lacci, si tratta perciò di un modello slip-on ;

; Esso è un scarpa low-top , che prevede cioè che la caviglia resti scoperta;

, che prevede cioè che la caviglia resti scoperta; La suola del mocassino può essere o meno separata dalla tomaia ;

; I mocassini sono costruiti con un unico pezzo di pelle che compone sia la suola che i lati, e che viene cucito insieme nella parte superiore;

Queste calzature prevedono solitamente una tomaia con motivi, placche o altri tipi di decorazioni;

o altri tipi di decorazioni; A volte presentano una linguetta che appare sulla tomaia ed è conosciuta col nome di sella.

I mocassini eleganti possono essere indossati sotto un completo o rendere più raffinato un paio di jeans o di pantaloni cachi. Non esistono vere e proprie regole con i mocassini che non possano essere infrante con eleganza.

Le proposte della collezione uomo Sergio Rossi

Ciò che rende le scarpe maschili Sergio Rossi dei veri pezzi di design italiano, è l’alta qualità delle pelli scelte e l’attenzione artigianale alla lavorazione e ai dettagli delle rifiniture.

La collezione del brand emiliano è poi ricca di modelli diversi, dalle slipper in camoscio alle sneaker in vitello, passando ovviamente per i mocassini, che mettono in risalto lo stile ed il carattere di chi le indossa.

Anche i colori delle scarpe da uomo SR mantengono la promessa di unire il classico alle ultime tendenze spaziando dal nero a varie tonalità del grigio, dal marrone al total white per adeguarsi a qualsiasi look.

Tutti i mocassini uomo eleganti sono impreziositi da dettagli ricercati come fibbie o placche metalliche o da caratteristiche punte squadrate, come nel caso di sr1, presente nella variante in nappa o in pelle di vitello. Il modello Dandy, invece, è di camoscio e si presenta in declinazione tortora o marrone fondente. Oltre alla sua punta arrotondata, si distingue da sr1 per il suo tacco basso. Leggermente più casual è infine il modello di slipper Rimini, total black con suola a contrasto, e disponibili sia in camoscio che in denim scuro.