Mascherine inutili, larghe persino per gli adulti, figuriamoci per dei bambini di scuola primaria. Arriva dal plesso di via Stati Uniti di Termoli la segnalazione di protesta di una madre di un’alunna di 7 anni che anche oggi è tornata a casa con delle mascherine inutilizzabili.

“Io mi sento presa in giro – afferma la donna – perché queste mascherine non servono a nulla e coi contagi che stanno risalendo non capisco la scuola si ostina a fornircele. Noi vorremmo anche lasciarle a loro ma ci obbligano a portarcele a casa”.

La protesta era già emersa nei mesi scorsi in altre scuole della regione a causa di forniture di mascherine con i lacci troppo larghi e che quindi non aderiscono bene al viso e in sostanza sono inutili per quello che dovrebbero fare, cioè proteggere da agenti esterni e in particolare dal Sars-Cov2.