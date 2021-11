Maltempo sulla costa termolese e collegamenti con via mare interrotti. Non è possibile al momento, infatti, viaggiare via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti.

Oggi il mare in burrasca ha impedito alla motonave “Isola di Capraia”, che tutti i giorni si occupa di trasporto merci e passeggeri tra la costa molisana e le Diomedee, di salpare per arrivare all’isola di San Domino.

Già dalle prime ore del mattino, l’imbarcazione aveva posticipato la partenza alle 13 auspicando un miglioramento delle condizioni del tempo, ma il comandante fatte le opportune valutazioni in base alle previsioni ha deciso di non avviare il viaggio in mare e restare quindi nello scalo: il bollettino meteomarino diramato dalla Capitaneria di Porto ha segnalato infatti la burrasca marina con vento di sud-est forza sette.