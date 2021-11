Lupi, ko pesantissimo a Latina (4-1): i rossoblù scivolano nelle sabbie mobili

Nel motore rossoblù si iniziano ad accendere le prime spie rosse. A Latina, nella quattordicesima giornata del girone di andata del campionato di Lega Pro, arriva una sconfitta pesantissima per il Campobasso non solo per il risultato finale maturato in campo, ma anche per la prestazione negativa e molto al di sotto delle aspettative contro un’avversaria diretta nella lotta per non retrocedere.

Primo tempo da dimenticare per i Lupi. Brividi per i rossoblù al 5′: Nicolao gioca un’ottima palla al limite, serve Tessiore che si libera davanti a Raccichini e di sinistro chiama alla grande parata il portiere rossoblù. Latina vicinissimo al vantaggio.

Risposta dei Lupi all’11 con Liguori, difesa di casa in affanno ma tiene. Intanto inizia a piovere sulla città pontina, raggiunta da 342 tifosi partiti dal Molise per sostenere Bontà e compagni.

La partita si sblocca al 20′ con la ‘frittata’ della difesa rossoblù: retropassaggio di Dalmazzi (che forse sottovaluta quanto sia insidioso il campo allentato dalla pioggia) verso il portiere del Campobasso che ‘cicca’ il pallone nell’area piccola. Carletti è a due passi, per lui è un gioco da ragazzi approfittare della papera di Raccichini e insaccare la rete del vantaggio per il Latina.

Male i rossoblù, attacco e centrocampo girano a vuoto: la reazione è pressoché nulla. E i padroni di casa colpiscono ancora al 44′: Sane in contropiede perfora la retroguardia campobassana. E’ il 2-0. E’ una giornata nera per il Campobasso. Basti pensare che la prima vera palla gol del Campobasso si registra al 45′: il portiere di casa salva la sua porta dal colpo di testa di Tenkorang.

Ma questa è solo la prima parte del disastro che si completa nel secondo tempo. Ti aspetteresti la reazione dell’undici allenato da Cudini e invece no: anzi, il Campobasso resta addirittura in inferiorità numerica. Viene espulso Francesco Bontà al 59′ per doppia ammonizione, la seconda beccata per un braccio largo sulla testa dell’avversario.

Poco dopo il Latina dilaga segnando altri due gol: al 67′ corner di Atiagli, Sane mette dentro di testa (3-0). Il poker di reti un minuto dopo: Sane se ne va in contropiede, assist per Carletti che tutto solo al centro gonfia di nuovo la rete difesa da Raccichini.

In zona Cesarini i locali tirano i remi in barca. L’elettrocardiogramma del Campobasso – piatto fino a questo momento – mostra qualche segnale di ripresa. La formazione ospite riesce almeno a siglare la rete della bandiera con Rossetti su rigore (90′). Proprio il ‘Falco’ un minuto prima aveva impegnato il numero uno di casa. Troppo tardi, tempo scaduto. E’ una sconfitta pesantissima per i Lupi risucchiati nel fondo della classifica. Domenica prossima, 21 novembre, a Selvapiana arriva il Foggia. Poi a Campobasso sarà ospite il Francavilla per un’altra gara casalinga.

Al termine del match molti tifosi presenti hanno contestato la squadra: «Onorate questa maglietta” intonavano i cori. Tanta delusione: si pensava di poter mettere le mani sui 3 punti e invece si è andati incontro a un brutta figura.

LATINA 4

CAMPOBASSO 1

LATINA: Cardinali; De Santis, Sane (84’ Mascia), Giorgini (65’ Atiagli); Ercolano, Barberini, Tessiore (83’ D’Aloia), Di Livio (72’ Marcucci), Esposito; Carletti (84’ Rossi), Nicolao.

ALL.: Di Donato

CAMPOBASSO: Raccichini; Fabriani, Dalmazzi, Magri, Vanzan (61’ Pace); Tenkorang, Ladu (71’ Persia), Bontà; Emmausso (61’ Parigi), Rossetti, Liguori (71’ Martino).

ALL.: Cudini

ARBITRO: Vergaro di Bari

Assistenti: Poma di Trapani e Micalizzi di Palermo. Quarto ufficiale Madonia di Palermo.

MARCATORI: 19’ e 68’ Carletti, 44’ e 67’ Sane, 92’ rig. Rossetti (C).

Note: espulso Bontà (C) per doppia ammonizione. Ammoniti Rossetti, Bontà (C), Giorgini, Di Livio (L). presenti circa 800 spettatori di cui 350 da Campobasso.