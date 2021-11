L’uomo, il clima ed il metano

di Angelo Paladino

Gli aumenti della temperatura sulla terra e il caldo di questa stagione pongono a tutti noi un interrogativo se tali fenomeni siano causati dall’uomo oppure da cicli geologici, solari oppure da altri fattori che la terra vive da sempre, gli studi oramai da anni lasciano pochi dubbi e ci confermano che i cambiamenti climatici sono dovuti alle attività umane, il surriscaldamento è dovuto alle emissioni di gas serra.

Principalmente l’opinione pubblica si preoccupa dell’emissione di anidride carbonica dovuta alla combustione di combustibili fossili, ma da meno rilievo al metano, agli ossidi di azoto ed allo stesso vapore acqueo che favorisce con l’aiuto dei raggi solari le reazioni tra tutti questi componenti, che alterano il delicato equilibrio dell’atmosfera.

Il metano da sempre viene considerato pulito poiché produce meno emissioni di anidride carbonica, rispetto al petrolio ed al carbone, ma anche lui fa la sua parte sull’effetto serra pur avendo una vita più breve nell’atmosfera in quanto si trasforma dopo pochi anni in anidride carbonica e vapore.

L’aumento del metano nell’aria è molto preoccupante poiché il suo potere di gas serra è ben 25 volte ed oltre superiore a quello dell’anidride carbonica, oggi noi usiamo il metano dappertutto per le auto, per il riscaldamento, per produrre energia, il metano si libera anche dagli allevamenti zootecnici e dalle discariche, ed a parte la pausa dovuta alla pandemia il suo trend è in salita.

Una organizzazione non governativa americana (Clean Air Task Force) che si occupa della riduzione di questo gas ha condotto una ricerca sulle immissioni in atmosfera di metano in vari paesi ed anche nella nostra regione, ha pubblicato i video delle telecamere ad infrarossi(www.cutmethane.eu) in cui si evidenziano le perdite di metano da grandi impianti, che non sono visibili ad occhio nudo, come pure le perdite di metano incombusto che abbiamo anche nelle nostre reti domestiche. L’impianto attenzionato è quello sito in Basso Molise del Torrente Tona che per nostra fortuna si trova a debita distanza dai centri abitati, per gli effetti che potrebbe avere sulla salute della popolazione, in quanto è bene ricordare che il metano è anche uno dei precursori dell’ozono, quello cattivo che respiriamo presente nella troposfera.

Il video è disponibile su Youtube.

Sarebbe auspicabile che i governanti impegnati nella transizione ecologica mettano a disposizione fondi anche per risolvere questi problemi secondari (perdite di gas), in attesa di avere a disposizione fonti di energia e soluzioni energetiche sempre più sostenibili a livello ambientale, andando verso l’abbandono definitivo dei combustibili fossili.

Inoltre alcuni ricercatori hanno stimato in 2 miliardi di dollari il valore commerciale del metano disperso senza alcun beneficio in venti anni.