Il programma comico che ha sbancato la scorsa primavera torna. E questa volta anche con un po’ di Molise. Perché tra i protagonisti che dovranno affrontare le lunghe ore senza ridere e sorridere di LOL – Chi ride é fuori ci sarà anche la nostra Maria Di Biase. La comica molisana, originaria di Bonefro, sarà con i suoi colleghi tra i protagonisti della seconda stagione del programma di Amazon Prime Video che nei mesi scorsi è stato una delle rivelazioni. Apprezzato dal pubblico un po’ di tutte le età, riconosciuto anche dai critici, ma soprattuto copiato e imitato a sua volta, con le gag più simpatiche diventate meme e battute da sfoggiare con gli amici. Le sue caratteristiche? Risata contagiosissima e cinismo come mossa speciale, come si legge nella sua scheda di presentazione.

La notizia della seconda edizione del game show comico è degli ultimi giorni e come sempre i social sono stati teatro della pubblicazione di una foto del nuovo cast. Per la nuova edizione torna al timone Fedez, il rapper milanese che questa volta sarà affiancato da Frank Matano, promosso da concorrente a presentatore, al posto di Mara Maionchi che nella prima edizione aveva divertito e non poco.

Sulla nuova edizione, oltre ai protagonisti, c’é il segreto assoluto. Nulla si può rivelare, nulla si può annunciare, nulla si può sapere. E toccherà quindi aspettare per scoprire quando andrà in onda e quando si potranno vedere sullo schermo i 10 concorrenti comici si sfideranno a colpi di battute e risate. Pare infatti che sia stato già registrato, e la foto del cast lo potrebbe appunto confermare.

Con Maria Di Biase, comica, attrice e speaker radiofonica con il suo compagno di vita e di lavoro Corrado Nuzzo, anche un altro vicino di casa del Molise, ovvero Maccio Capatonda, ovvero il vastese Marcello Macchia. Con loro anche Virginia Raffaele, Max Angioni, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Tess Masazza, Alice Mangione e Gianmarco Pozzuoli, che insieme formano The Pozzoli’s Family.

Il gioco, per chi lo ha visto ma anche per chi non ha scoperto le puntate della prima edizione, é molto semplice e si ispira al gioco che tutti una volta nella vita hanno fatto in compagnia: chi ride per primo, perde. E la sfida sta tutta qui: di fronte a battute, comicità, gag non si deve ridere. Nessun accenno della bocca, nessuna cessione, bocca chiusa, sguardo impenetrabile. Chi arriva alla fine senza ridere, vince.

Bisognerà aspettare per vedere cosa accadrà e speriamo che Maria riesca a portare anche il Molise sul piccolo schermo.