L’Isernia vince ad Agnone. Prima sconfitta del Termoli, 3-0 a Campodipietra

Prima sconfitta stagionale per il Termoli calcio che oggi pomeriggio 3 novembre ha perso per 3-0 sul campo del Campodipietra nella gara valida per i quarti di finale di andata della Molise Cup. Netto il risultato a favore dei padroni di casa che hanno segnato due reti con Guglielmi per poi arrotondare il risultato con Touré.

Il 3-0 assicura quindi un buon vantaggio al Campodipietra in vista della gara di ritorno che si disputerà allo stadio Cannarsa di Termoli il prossimo 17 novembre nella quale i giallorossi sono chiamati a fare un’impresa per ribaltare il risultato e accedere alle semifinali del torneo.

Nelle altre gare dei quarti di finale pareggio fra Guglionesi e Venafro per 1-1, Sesto Campano-Campomarino 2-1 e infine vittoria dell’Isernia in trasferta sul campo dell’Olympia Agnonese per 2-1.