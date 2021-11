Come le altre strutture già aperte in via Toscana o in via Croce, anche a Parco dei Pini sarà possibile acquistare ad un costo quasi simbolico – 5 centesimi a litro – l’acqua. In via Trombetta sarà installata la terza Casa dell’acqua presente in città: domani – 27 novembre – l’inaugurazione.

Erogherà acqua di rete microfiltrata, refrigerata o a temperatura ambiente, sia liscia che aggiunta di anidride carbonica, a soli 5 centesimi al litro.

“L’utilizzo della Casina – ha detto l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella -consentirà a quanti non prediligono l’acqua presa direttamente dal rubinetto di casa, che tuttavia resta di eccellente qualità in tutta la città di Campobasso, di poter facilmente prelevare, ad un costo irrisorio, un’ottima acqua da tavola direttamente nelle proprie bottiglie riutilizzabili, senza ricorrere all’acquisto di acqua imbottigliata nelle bottiglie di plastica, tra le principali cause di produzione di enormi quantitativi di rifiuti.”

Non a caso l’inaugurazione della casina avviene all’interno della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, promossa dal Comune di Campobasso in partenariato con altri Enti ed organizzazioni con il comune obiettivo della prevenzione della produzione dei rifiuti.

Inoltre, sempre all’interno del programma di iniziative organizzate per la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, è stato installato un punto informativo presso corso Vittorio Emanuele II, dove sarà anche possibile, fino a domenica 28 novembre, conferire l’olio da cucina all’interno degli appositi contenitori, comunque già presenti anche in molte zone della città.

“L’iniziativa – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Simone Cretella – mira ad informare i cittadini sui danni provocati dall’olio vegetale quando impropriamente gettato negli scarichi domestici anziché smaltito nel modo corretto; basti pensare che un solo litro di olio ha la capacità di inquinare una superficie di acqua (mari, laghi o fiumi) di mille metri quadrati.

L’obiettivo della campagna “RiciclOlio” – ha detto Cretella – è quello di incrementare la già proficua raccolta attiva sul territorio e raggiungere, nelle prossime settimane, il traguardo di una tonnellata di olio raccolto da avviare al giusto riciclo e recupero, secondo i principi dell’economia circolare.

Il gestore del servizio, – ha fatto sapere l’assessore – al raggiungimento di tale traguardo, provvederà a fornire ed installare una struttura gioco per bambini per arredare e riqualificare un’area verde della città. Un motivo in più per partecipare tutti all’iniziativa, con un occhio alla tutela dell’ambiente e l’altro alla riqualificazione della nostra città.”