Tutto è bloccato dal patto di segretezza firmato con Discovery. Ma di sicuro sul piccolo schermo vedremo abiti scintillanti, unici, paillettes e colori accesi per un programma tutto nuovo che partirà venerdì 19 novembre su Real Time: si chiama Drag Race Italia, vedrà in sfida diverse drag queen e porterà in tv un po’ di artigianalità termolese. Grazie a due sorelle sarte e stiliste termolesi che hanno portato la loro arte del cucito, di fili e tessuti in televisione.

Alessandra e Mariateresa Benaduce infatti, sorelle stiliste termolesi, hanno immaginato, ideato e confezionato gli abiti per Ava Hangar, la 36enne drag queen sarda, al secolo Riccardo Massida, che sarà tra i protagonisti del nuovo programma televisivo di cui in questi giorni si stanno vedendo spesso le presentazioni sul canale 31 del digitale terrestre. Le due sorelle, che negli anni hanno fondato la loro sartoria creativa Sis Handmade con cui hanno anche realizzato tanti abiti per importanti eventi e rappresentazioni teatrali in tutta Italia, hanno dato vita ad una serie di abiti che Ava Hangar porterà in scena e in televisione dal prossimo venerdì in un programma che arriva in Italia dall’America e che rappresenta una nuova sfida.

Otto le drag queen protagoniste di una sfida che le vedrà sul palco per una performance sul palco giudicata poi dai tre componenti fissi della giuria: Chiara Francini, Tommaso Zorzi e la drag queen Priscilla, oltre ad un ospite che cambierà ogni puntata. Nelle sei serate della prima edizione del programma, Ava Hangar indosserà gli abiti realizzati grazie alle due sorelle termolesi che nel corso della scorsa estate, nel loro laboratorio e negozio immerso nel cuore del borgo antico di Termoli, hanno lavorato in tutta segretezza agli abiti. “Abbiamo dovuto rispettare le regole che ci imponevano dalla produzione e lavorare in assoluto segreto – raccontano le due sorelle mentre lavorano a nuovi progetti e a nuovi abiti – Un compito non semplice – aggiungono – quando in piena estate la bottega era aperta al pubblico e lavorare agli abiti vistosissimi di una star come Ava Hangar doveva restare un segreto”.

La loro collaborazione non è iniziata qui, perchè le due sorelle hanno realizzato per Riccardo Massidda anche gli abiti con cui ha partecipato e vinto il concorso di Miss Drag Queen Piemonte e Valle D’Aosta e poi Miss Drag Queen Italia. “Per quella occasione però – rivelano – abbiamo potuto lavorare alla luce del sole”.

Ora che gli abiti sono stati indossati e il programma è stato realizzato, sono tornate a creare, tagliare, cucire e realizzare nuovi abiti per tutte le richieste, come fanno da diciotto anni. Nel loro curriculum lavorativo infatti, hanno non solo gli abiti disegnati per chi ha richiesto un outfit unico e su misura, ma anche abiti di scena per alcune compagnie teatrali che negli anni passati hanno portato in scena diversi spettacoli, e collezioni originali e adatte alla moda di tutti i giorni.

“In un momento storico come questo, in cui l’emergenza sanitaria ha dato e dà filo da torcere soprattutto alla produzione artistica e alle persone che di questa passione hanno fatto una professione – spiegano – è stato prezioso per la sartoria Sis il profondo legame di amicizia, oltre che lavorativo, con il personaggio di Ava Hangar”.

L’appuntamento è per venerdì 19 novembre alle 21.20 su Real Time per vedere l’artigianalità termolese in televisione. (eb)