Lavoro da casa e aziende italiane: ancora 4 milioni di smart worker

Sebbene non ci si trovi più nel bel mezzo della pandemia, il dibattito riguardante lo smart working non intende fermarsi. Anzi, proprio perché le attuali condizioni permettono il rientro in azienda, sono molte le realtà che non sanno come comportarsi. Molte imprese italiane hanno scelto di mantenere il lavoro da remoto attivo, anche se solo parzialmente. Infatti, al termine della pandemia le organizzazioni prevedono un incremento dei dipendenti in smart working rispetto ai numeri registrati a settembre. Si parla di più di 4 milioni di lavoratori che svolgeranno la loro attività da remoto, con una percentuale del +8%. Di questi 2,03 milioni lavorano in grandi imprese, 700mila nelle pmi e 970mila nelle microimprese. Questa scelta, come ci si può aspettare, è dovuta ai molteplici benefici del lavoro da casa, che impattano sia le imprese che i lavoratori.

Smart working: i dati in Italia

Nonostante i dati appena visti dimostrino che lo smart working non intende scomparire con la fine della pandemia, bisogna comunque far presente che il numero dei lavoratori da remoto è diminuito con l’avanzamento della campagna vaccinale. Si è quindi passati da 5,37 milioni nel primo trimestre dell’anno a 4,07 milioni nel terzo trimestre. Secondo le previsioni, al termine della pandemia il 54% delle aziende manterrà attivo lo smart working in modo permanente. Il 42%, invece, ha utilizzato il lavoro agile solo per fronteggiare l’attuale emergenza, e soltanto il 4% delle imprese non lo hanno ancora attivato. La scelta di non abbandonare il lavoro da remoto dipende soprattutto dai benefici che sono stati riscontrati sia sul lato aziendale che su quello del dipendente. Infatti, nella maggior parte delle grandi imprese (89%) sembra essere migliorato l’equilibrio tra lavoro e vita privata: per le pmi la percentuale si attesta al 55% mentre per le Pa all’ 82%. Il 90% delle imprese, infine, ha poi dichiarato di essere soddisfatto dell’efficienza e dell’organizzazione dei lavoratori a casa.

Ottimizzare lo smart working, tra arredamento e consigli utili

Lavorare da casa non è semplice, soprattutto quando si parla di spazi. Risulta fondamentale riuscire a ritagliarsi un angolo della casa dedicato esclusivamente al lavoro, e, in questo, lo smart working ha preso alla sprovvista diversi lavoratori, che hanno dovuto improvvisare una nuova organizzazione degli spazi domestici. Per fortuna, però, esistono una serie di consigli utili per ottimizzare la propria attività da remoto.

Per quanto concerne la postazione, ad esempio, è preferibile aggiungere alla scrivania una sedia da ufficio e una corretta illuminazione: si tratta di elementi fondamentali che permetteranno al lavoratore di non patire sul piano fisico le ore passate seduto davanti al pc. Vi sono poi tutta una serie di accessori e gadget molto utili per ottimizzare il lavoro da casa dei dipendenti, che molte aziende scelgono di acquistare comodamente sul web. È il caso, ad esempio, dei tappetini per il mouse personalizzati disponibili su Axon Profil, che garantiscono al lavoratore il comfort necessario per svolgere le proprie attività giornaliere al pc. A questi si possono aggiungere planner e post-it, utili a chi non riesce a rinunciare all’organizzazione su carta. Infine, si consiglia di munirsi di webcam e cuffie quanto prima, in quanto indispensabili per affrontare con serenità le call virtuali giornaliere e mantenersi in contatto con tutto il team.