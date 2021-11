Lavori in corso per il potenziamento del centro di raccolta rifiuti. “Larino sempre più virtuosa”

Il progetto dell’ampiamento del centro di raccolta in Contrada S. Antonio, per un valore complessivo di € 23.850, riveste particolare importanza per l’Amministrazione Puchetti: “L’opera – afferma l’assessore Angela Vitiello con delega all’Urbanistica, Ambiente e Trasporti – completa e migliora la gestione dei rifiuti e mette a disposizione dei cittadini un centro di raccolta completamente rinnovato e potenziato, adeguato a tutte le normative ambientali e di sicurezza, considerando anche l’impianto di videosorveglianza funzionante e a norma tale da poter intervenire sugli abbandoni secondo le prescrizioni di legge ,con adeguata segnaletica per il corretto conferimento”.

“L’importante svolta data da questo progetto – aggiunge Vitiello – riguarda la scelta politica fatta dall’amministrazione di voler investire in un servizio essenziale e necessario. Sarà possibile conferire presso il Centro di Raccolta, appena terminati i lavori, oltre ai rifiuti con metodologia porta a porta da parte del gestore del servizio pubblico, anche quelli ingombranti e R.A.E.E. (elettrodomestici), servizio che continuerà ad essere coadiuvato dal ritiro su chiamata attualmente in vigore e i rifiuti urbani pericolosi, il secco residuo indifferenziato e le terre di spazzamento destinato a recupero, ciò che prima non era permesso”.

“Quindi – prosegue – una gestione migliore in termini economici e di corretto smaltimento dei rifiuti a carico dell’ente, senza perdere di vista la qualità della vita e il benessere dei cittadini, con particolare attenzione ai residenti della zona, a tal proposito il progetto prevede una barriera perimetrale con alberature di essenze autoctone, atte a limitare l’impatto visivo dell’impianto.

In questi anni il nostro Comune -conclude l’assessore – ha aumentato nei numeri e nella qualità la raccolta differenziata e ad oggi si registra una media nei 9 mesi dell’anno 2021 del 78,57%, nel 2018 si registrava una media annua del 39%. Ovviamente c’è tanto da fare ,serve la costanza e lo sforzo di tutti per poter continuare a crescere, pianificando campagne di sensibilizzazione e azioni che portino risultati concreti e il Centro di Raccolta, completamente rinnovato e ampliato, è una di queste”.