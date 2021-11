‘L’arte dentro e fuori di noi’: laboratorio di ceramica alla Schweitzer

Una nuova e inedita occasione di apprendimento viene offerta dall’Istituto Comprensivo A. Schweitzer ai propri alunni che frequentano la Scuola secondaria di primo grado.

Questa volta si tratta di un laboratorio di ceramica volto a suscitare nei discenti il desiderio di cimentarsi in uno dei più antichi mestieri conosciuti.

L’Istituto Schweitzer si pone l’obiettivo di fornire ai suoi discenti un setting che favorisca l’interdipendenza positiva, l’apprendimento per scoperta, un approccio pratico e flessibile di percorsi riconosciuti come significativi per sé e spendibili nel compito di intervenire sulla realtà.

Fondamentale, a tal proposito, è la cooperazione che contribuisce efficacemente a liberare e organizzare le capacità del discente, trasformandole in competenze.

Le attività del progetto “L’arte dentro e fuori di noi”, nel pieno rispetto del D.P.C.M. 17 giugno 2021 sulle misure per il contrasto ed il contenimento dell’emergenza covid19, avranno luogo presso i locali della scuola Secondaria di Via Perrotta, dotata di un apposito forno per la ceramica e di un laboratorio di arte, allestito ad hoc per lo svolgimento del corso, per gli alunni che, numerosi ed entusiasti, hanno aderito all’iniziativa.

Il corso, pomeridiano, comincerà nella metà di novembre, ogni lezione avverrà di mercoledì e avrà la durata di 2 ore.

Questo progetto, attualmente originale e inedito nel panorama scolastico termolese della scuola secondaria di primo grado, fortemente condiviso e supportato dalla DS Prof.ssa Marina Crema, verrà coordinato dal professor Giuseppe Grasso.

Gli alunni saranno guidati a mettere testa, cuore e mani, in una massa informe di argilla per dare forma alla loro idea creativa. Ciò permetterà loro di “imparare facendo”, “learning by doing”, metodologia che, come specifica il prof Grasso, promotore del progetto, si focalizza sull’utilizzo di sistemi di insegnamento legati alla pratica, teorizzata dal filosofo e pedagogista statunitense John Dewey.

“L’arte dentro e fuori di noi” è un progetto nuovo, inclusivo e volto a potenziare le capacità di comunicazione, collaborazione e a suscitare l’interesse per il valore della bellezza e per quello storico ed artistico, allo scopo di trasmettere agli alunni dell’Istituto Comprensivo Schweitzer, l’amore per l’arte in tutte le sue forme.