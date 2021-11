Un femminicidio ogni 3 giorni. E’ il dato che proviene dal Viminale su una piaga dei giorni nostri: la violenza sulle donne.

Dato che fa allarmare e che necessariamente far riflettere e che si collega ad un’altra forma di violenza, anche questa estremamente attuale in una società che viaggia sempre più sui social e sui nuovi canali di comunicazione, il revenge porn che consiste nella condivisione pubblica di immagini e video attraverso Internet.

Fenomeni che diventano delle vere e proprie piaghe sociali e che saranno al centro del convegno organizzato dalla Fidapa di Termoli in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Federico di Svevia” dal titolo “Codice rosso e Revenge Porn – Strumenti di intervento e garanzie difensive”.

Il convegno si terrà il prossimo giovedì 25 novembre, dalle 10, presso l’aula magna dell’Alberghiero di Termoli. I saluti iniziali saranno affidati alla Dirigente scolastica dell’Alberghiero, Maria Chimisso, e a Maria Nuccio, Presidente distrettuale Sud-Est Fidapa.

A moderare l’incontro sarà la professoressa Anna Rita Ferrante mentre gli interventi saranno affidati ad Esmeralda Pettine, presidente della sezione di Termoli della Fidapa, a Laura Venittelli, avvocato e Presidente dell’associazione Casa dei Diritti, e ad Anna Maria Elvira Musacchio, segretaria nazionale Fidapa Bpw Italy.

Nel corso dell’evento ci saranno degli intervalli a cura degli studenti dell’Ipseoa con letture, canti e balli.

L’evento del 25 novembre, che si sarebbe dovuto svolgere nel precedente biennio retto dalla presidentessa Angela Rusciano ma è stato rinviato a causa dell’emergenza Covid-19, rientra tra le iniziative che la Fidapa di Termoli e l’Istituto Alberghiero portano da sempre avanti con l’obiettivo di formare i ragazzi come persone responsabili con una propria identità, aperti alle trasformazioni del mondo culturale, economico, sociale e sensibili alla tutela delle persone più fragili.

FIDAPA BPW Italy è un’associazione composta, in Italia da circa 10.000 socie ed aderisce alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women). È articolata in 300 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 Distretti.

La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.