La sala letture per l’infanzia porta ora il nome del dottore dei bambini Sergio Zarrilli

“Solo chi crede nel futuro semina sogni nel cuore dei bambini”: è questa la frase che si legge sulla targa della sala letture per i più piccoli intitolata al pediatra Sergio Zarrilli. L’amato medico campobassano, scomparso per un improvviso malore il 20 dicembre del 2020, è stato ricordato questa mattina, 13 novembre, nella bibliomediateca di via Roma, a Campobasso.

A lui, che amava i libri e tutti i bambini del mondo, è stata intitolata la stanza nella quale vengono custodite favole e racconti per l’infanzia. Zarrilli, infatti, è stato uno degli animatori più vivaci nel progetto Nati per leggere che dal 1999 promuove la lettura a voce alta per bambini tra 6 mesi e 6 anni. Recenti ricerche scientifiche – come leggiamo sulla pagina facebook di Npl – dimostrano come il leggere ad alta voce, con una certa continuità, ai bambini in età prescolare abbia una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale (è una opportunità di relazione tra bambino e genitori), che cognitivo (si sviluppano meglio e più precocemente la comprensione del linguaggio e la capacità di lettura). Inoltre si consolida nel bambino l’abitudine a leggere che si protrae nelle età successive grazie all’approccio precoce legato alla relazione.

Dopo la dipartita del pediatra Zarrilli i volontari di Npl hanno inoltrato formale istanza al Comune di Campobasso per avere un luogo, anche carico di significato simbolico, che ricordasse quanto seminato dal ‘dottore dei bambini’. Con delibera dello scorso 30 agosto il Municipio ha accolto senza esitazioni la richiesta.

Erano presenti alla cerimonia d’intitolazione oltre ad amici e familiari anche il sindaco Roberto Gravina, il pediatra Nunzio Colarocchio, attuale referente NpL per il Molise, l’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice, e la presidente dell’ordine degli psicologi del Molise, Alessandra Ruberto.

“Un luogo che preserva e tramanda storie, come questo della BiblioMediaTeca, – ha detto il sindaco Gravina – non poteva non accogliere e ricordare al suo interno la storia di un uomo, come il dottor Zarrilli, per il quale l’attenzione verso i più piccoli e verso le loro famiglie era fatta anche di rapporti umani e non solo esclusivamente professionali, che sono poi quelli che maggiormente restano radicati in chi lo ha conosciuto e lo ricorda ancora oggi per la forza, le idee e il coraggio di portare avanti proposte innovative nell’esclusivo interesse della comunità in cui ha vissuto.”

“Il percorso amministrativo per giungere all’intitolazione oggi di questa sala lettura alla memoria del dottor Zarrilli – ha dichiarato l’assessore Felice – è stato condiviso e condotto, in questi mesi, in modo congiunto da tutti i rappresentanti del Consiglio comunale e dalla Commissione Cultura presieduta dal consigliere Nicola Giannantonio. La proposta giunta da Nati per Leggere Molise al Comune di Campobasso – ha specificato l’assessore – ha trovato un immediato riconoscimento nato da ciò che il dottor Zarrilli ha fatto per stimolare politiche e azioni di sviluppo culturale e sociale dedicate espressamente ai più piccoli e alle loro famiglie. Azioni che meritano di essere ricordate con atti concreti come quello di oggi e con la profonda divulgazione dei progetti che al dottore stavano più a cuore, come per l’appunto quello di Nati per Leggere.”

Nati per Leggere è promosso dall’alleanza tra bibliotecari e pediatri attraverso le seguenti associazioni: l’Associazione culturale pediatri – Acp – che riunisce tremila pediatri italiani con fini esclusivamente culturali, l’Associazione italiana biblioteche – Aib – che associa oltre quattromila tra bibliotecari, biblioteche, centri di documentazione, servizi di informazione operanti nei diversi ambiti della professione e il Centro per la salute del bambino Csb onlus – che ha come fini statutari attività di formazione, ricerca e solidarietà per l’infanzia.