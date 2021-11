Una ‘rivoluzione gentile’ ha tocca Petacciato, portata dalla scrittrice Dacia Maraini, ospite della rassegna culturale Adriatica organizzata dall’associazione Sopralerighe.

Foto 3 di 4







Domenica sera, nella nuovissima struttura sportiva coperta polivalente di Petacciato, Dacia Maraini ha incantato una platea attenta e partecipe composta da circa 200 persone. La scrittrice ha parlato del suo ultimo saggio, “Una rivoluzione gentile”, toccando molteplici temi, dalla gentilezza come atto di rispetto alla scuola, ritenuta ormai priva della sacralità necessaria, passando per il rapporto tra Stati e Chiese e alla democrazia in generale.

Foto 2 di 2



Senza dimenticare la questione femminile e femminista, la romanziera e sceneggiatrice ha ricordato anche della sua infanzia in Giappone, del campo di concentramento italiano e di come abbia sofferto la fame, fino alla felicità per l’arrivo degli alleati con conseguente distribuzione dei pacchi alimentari.

L’evento, organizzato dall’Associazione Sopralerighe e patrocinato dal Comune di Petacciato, rappresentato nell’occasione dal Sindaco Roberto Di Pardo, si inserisce nell’ambito della rassegna letteraria AdriAtica 2021, che ha riportato un gran numero di presenze nelle splendide location interessate, come piazza Belgioioso e il Palazzo Ducale.