Il meglio dei quattro comuni della costa molisana racchiuso all’interno del Castello Svevo di Termoli. Da oggi è possibile grazie al Museo Mu.Ma, museo virtuale del mare, grazie al quale sarà possibile fare un viaggio ‘immersivo’ nelle bellezze – naturalistiche, archeologiche, culturali – di Termoli, Campomarino, Petacciato e Montenero.

Il Museo è stato realizzato grazie a un finanziamento ottenuto tramite il Flag Molise Costiero e la realizzazione tecnica è stata affidata alla Virtual Share di Campobasso. Un progetto inedito per il territorio che sempre più vuole puntare sul turismo esperienziale incrementando – e innovando – l’offerta turistica.

Oggi insomma il visitatore ha un motivo in più per visitare il Castello Svevo: al suo interno trova spazio il nuovo percorso museale che si snoda attraverso otto postazioni di virtual reality (VR). Utilizzando dei visori sarà possibile fare un ‘tuffo’ – è proprio il caso di dirlo – per conoscere i 4 borghi, le loro aree naturalistiche, le torrette difensive, i siti archeologici, le tradizioni e le manifestazioni, i servizi turistici ma anche la pesca e l’enogastronomia.

Non solo, un ampio spazio è dedicato alla collezione dei reperti archeologici del dottor Regnoli, presente all’inaugurazione tenutasi venerdì sera. Tramite un box olografico si avrà la possibilità di ammirare una selezione della sua collezione, e con stampanti 3d sono stati riprodotti alcuni pezzi di questa come brocche e vasi in ceramica.

Ma non è tutto perché una sala del Castello è dedicata al mondo sottomarino, con una videomapping permanente. Entrare nel suo blu è come fare un’immersione sott’acqua e scoprire le specie della fauna marina che lo popolano.

È una esperienza tutta da vivere per conoscere da vicino – sembrerà di essere lì in prima persona – i paesaggi e le tradizioni del Molise costiero. Un vero e proprio viaggio virtuale, un modo diverso per approcciarsi al bello intorno a noi. Per il sindaco Francesco Roberti il Castello diventa così anche uno spazio ricreativo, e il suo pensiero va ai giovani che ‘amano’ già la tecnologia virtuale.

Ma il Mu.Ma è anche una sfida per il turismo accessibile, perchè dà la possibilità di visitare luoghi meno facili da raggiungere, specie per chi presenta disabilità fisiche. Un esempio su tutti: il visitatore – anche fuori stagione – potrà fare l’esperienza di salire su un peschereccio in occasione della tradizionale festa di San Basso. Anche questo è il Mu.Ma.

Realtà aumentata, visori virtuali, ologrammi, riproduzioni in 3d, videomapping e istallazioni ma anche una web app attraverso la quale, con un QR code, è possibile farsi guidare alla conoscenza del Molise rivierasco. Una preziosa fonte di conoscenza, vera sfida per un territorio che spesso sconta la scarsa messa in rete e condivisione di informazioni a livello turistico-culturale.

Il Museo sarà aperto dal martedì al venerdì dalle ore 16 alle 20 e il sabato e la domenica dalle ore 10 alle 13 e il pomeriggio dalle ore 16 alle 20. L’ingresso è gratuito ed è a disposizione una guida museale che accompagnerà tutti i visitatori. Sarà possibile prenotare le visite, essendo consentito l’ingresso di 8 visitatori per volta.