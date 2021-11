Joe Bavota torna in tv, il sosia di Elvis al programma ‘Le Iene’

Joe Bavota calcherà nuovamente gli studi televisivi dopo diverse partecipazioni alla TV nazionale, martedì sera, in prime time, nella rete giovane di Mediaset, stiamo parlando di Italia Uno. Il noto programma di Italia Uno, la creatura di Davide Parenti, era alla ricerca di un sosia di Elvis Presley per uno scherzo da fare ad una famosa band italiana.

Parte la ricerca di un Elvis che possa rappresentare al meglio l’indiscusso Re del Rock e chi potevano mai chiamare? Non vi sono dubbi: contattano Joe Bavota, il più famoso cantante sosia italo-canadese di origini molisane, sarà lui a impersonare il Mito Elvis Aaron Presley. Squilla il telefono di Joe e dall’altra parte c’è Giovanni Fortunato della redazione de’ “le Iene Italia”.

All’inizio Joe non ci crede, pensa di essere lui stesso vittima di uno scherzo, poi il progetto viene spiegato nel dettaglio ed è così che Joe si dirige presso gli studi Mediaset per prendere parte alla trasmissione che, come preannunciato, lo vedrà impegnato in uno scherzo ad un noto gruppo musicale italiano. Questo è ciò che può essere rivelato per il momento, il resto lo scopriranno gli spettatori e fans di Joe Bavota che si sintonizzeranno martedì sera, in prima serata, su Italia Uno per vedere il loro beniamino in questo scherzo spassosissimo.

Il divertimento è assicurato, questa è l’unica cosa che può essere rivelata! Il Programma “Le Iene Show” infatti, è cambiato tanto in questi anni, alternando il giornalismo all’intrattenimento, mantenendo una verve sarcastica! Questi ingredienti fanno di questo programma un faro nella programmazione di Italia Uno tanto da essere trasmesso ininterrottamente dal 1997. E si può dire che Joe Bavota, entrerà così a far parte della storia di questa famosa trasmissione della televisione italiana. Ricordiamo che Joe Bavota ha già calcato diversi studi televisivi della Rai, di Mediaset e altre emittenti e, quest’ulteriore partecipazione è l’ennesima conferma che, quando c’è bisogno di ricordare la figura di Elvis Presley, l’unico personaggio nel variegato mondo dei sosia cui tutti si affidano, è ormai Joe Bavota.

“Avanti Un Altro”, “La Vita In Diretta”, finanche la tv romena nel programma Iumor Antena1 sono solo alcune delle molteplici apparizioni televisive di Joe che è stato fermo- sia come cantante nei palchi, sia come ospite negli studi televisivi- solo durante la fase più acuta della pandemia! Le Iene ricontattano il Molise ma questa volta non è-fortunatamente- per denunciarne gli scandali ma per ricercare il migliore sosia/interprete che ci sia sulla piazza del grande Re del Rock&Roll! Quindi, a tutti i fans di Joe Bavota si consiglia di non prendere appuntamenti per martedì, tutti sintonizzati su Italia Uno col programma “Le Iene” per vedere Joe coinvolto in questo divertentissimo scherzo!