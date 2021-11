L’Elvis Remember Tour che ha accompagnato il mitico Joe Bavota per tanti anni – in tantissimi concerti, eventi e manifestazioni – è ormai al capolinea perchè terminerà verso la fine di quest’anno, ma darà spazio ad un nuovo inedito spettacolo chiamato “Joe Bavota Elvis is back”.

C’è voglia di rinnovamento e, dopo gli ultimi successi in città come Bologna, Vieste, Cesena, Roma e la partecipazione ad una trasmissione della TV nazionale rumena nel programma “Iumor” su Antenna1 dove presto Joe ritornerà, arriva la prima tappa che sarà l’anteprima del nuovo tour dove tutto sarà nuovo: lo spettacolo, parte dei musicisti e tanto altro ancora. Cambia il batterista e chitarrista, mentre resta riconfermato il maestro, nonché amico fraterno pianista di Joe, Salvatore Langiano che, da oltre otto anni, resta a capo della nuova band, e la sassofonista Adele Fabiani.

Le new entry dello spettacolo totalmente rinnovato sono: l’attrice Monica Declame nei panni di Priscilla Presley; Fabio Tucci alla batteria; Marco Tartaro alla chitarra; Zelindo di Giulio al basso. Per il ricordo di Elvis del “Come Back 1968” saranno ospiti e parte dello spettacolo in versione batteria, contrabbasso e chitarra gli amici “Rockabilli Gals Paters” come accadde con i veri musicisti di Elvis nel 1968.

L’anteprima del nuovo spettacolo si terrà nel mese di dicembre, fortemente scelto e voluto dagli organizzatori per approfittare della magia del Natale. Ed esattamente il prossimo 7 dicembre, presso lo storico teatro Alfieri di Asti si svolgerà lo spettacolo ancora più ricco perché ci saranno le coreografie del corpo di ballo “Gym Lemon” di Asti diretto dalla maestra Valeria Parello che è anche organizzatrice dell’evento con il patrocinio del Comune di Asti.

Alla guida della famosa limousine resta confermato l’autista amico Franco Chighine, riconfermato anche lo sponsor ufficiale anche per il prossimo 2022 che è la “Samples” di Monica e Paolo Declame. L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21, per una durata di tre ore live con balli e musiche, scene teatrali live per ripercorrere la straordinaria vita di Elvis Aaron Presley tra il 1968 al 1977.

I biglietti per l’Elvis Christmas Show sono già disponibili e prenotabili e possono essere richiesti nelle pagine ufficiali dell’artista Joe Bavota, in teatro o ai numeri 333-3668948 (Valeria) e 379-1664340 (Monica). Dopo lo stop dei teatri e dopo le tante difficoltà Joe e la sua band sono pronti ad iniziare il 2022 con tanta grinta e la speranza di ritrovare la tanto attesa normalità e lasciarsi alle spalle i brutti momenti della pandemia. Nel 2022 avanti tutta portando l’innovativo tour “Elvis is back” nelle più importanti piazze italiane ed europee, pronto a proseguire questo atteso ritorno che già nel 2021 ha portato il più famoso sosia del Re del Rock&Roll a rivivere con i tanti fan grandi emozioni ed importanti tappe.