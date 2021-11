“Isola infelice senza teatro”, Alta Marea regala viaggio e spettacolo al Savoia ai termolesi

L’Alta Marea non arretra e non si ferma neanche davanti agli ostacoli. Il festival culturale (cinematografico e non solo), nato quest’estate su impulso di un gruppo di ferventi giovani, scrive un’altra pagina molto bella: offrirà ai termolesi (e ai cittadini del Basso Molise) un’avventura teatrale, giacchè un teatro in zona in città non c’è. Proprio così: l’associazione mette a disposizione un pulmann che da Termoli arriverà al Teatro Savoia di Campobasso il 17 novembre dove (alle 21) sarà di scena lo spettacolo ‘La Gratitira – Una storia arbëreshë’, prodotto dalla Fondazione Molise Cultura e che vede la regia di Antonio De Gregorio, giovane regista termolese e volto di primo piano di Alta Marea.

“Ulisse è un po’ deluso da quest’isola, priva di amore (alias cultura)”, questo l’incipit emblematico e colmo di amarezza di Ettore Fabrizio, presidente dell’associazione, che proprio quest’estate battezzò la neonata Alta Marea con il suggestivo richiamo all’eroe omerico che “è sbarcato a Termoli”. Una Termoli priva di un teatro e uno spazio per eventi culturali degno di questa definizione è però un approdo difficile e mesto per chi sta tentando con ardore di ampliare l’offerta culturale. “Noi però non ci arrendiamo”. E così gli organizzatori di Alta Marea hanno deciso di portare – a loro spese – i termolesi a teatro. L’occasione, peraltro, è davvero interessante: lo spettacolo La Gratitira è frutto di un gran lavoro di ricerca partito nel 2020 e di un progetto Interreg tra Italia, Albania e Montenegro dal nome ‘Aida’. Alla Fondazione Molise Cultura il merito di aver prodotto questo piccolo gioiello che vede nell’incontro di culture la sua quintessenza.

Uno spettacolo che ha già debuttato a luglio a Campobasso, nell’auditorium dell’ex Gil, ma che ora verrà proposto in una forma teatrale ampliata e dunque inedita. “Uno spettacolo bellissimo, con musiche eseguite dal vivo e scritte dal Maestro Giuseppe Spedino Moffa”. Il testo de La Gratitira esplora il mondo – a noi così vicino – arbereshe attraverso la storia di un uomo che – come Ulisse – nel mare cerca le sue risposte. La sceneggiatura è di Marco Caldoro, Antonio De Gregorio (che ne è anche regista come detto) e Carol Guarascio. La Gratitira è interpretato da Marco Caldoro (noto attore campobassano), Barbara Petti, Erika Petti e Giada Di Palma. Le musiche, ispirate alla tradizione arbereshe, sono eseguite dai musicisti Vittorio Sabelli, Marco Molino, Manuel Petti, Giuseppe Spedino Moffa e Lorenzo Mastrogiuseppe. Tanti giovani, tanti molisani, daranno vita alla storia di un uomo di origini arbereshe che si ritrova sulla banchina del porto di Brindisi, indeciso se prendere o meno la via del mare per andare a conoscere le sue origini, traghettando sulla costa albanese.

La Gratitira, pietra che nella credenza arbereshe ha un potere magico, foriero di fertilità per le donne, dopo lo splendido Teatro Savoia partirà per un piccolo tour nei teatri italiani.

Foto 2 di 2



Ma perché questa scelta così ardita anche da un punto di vista economico? “Qui un teatro non c’è, da anni ormai. Abbiamo pensato di regalare questo servizio, davvero inedito”. Donare una esperienza, una magia, se volete: questa l’ultima ‘trovata’ di Alta Marea – nata proprio per portare una ventata culturale in una città che troppo spesso la disdegna – che ha già in mente tanti altri progetti e che sta già pensando al festival estivo 2022.

Il regalo di Alta Marea (ricordiamo: sia il trasporto che il biglietto per il teatro) è prenotabile contattando Alta Marea al numero whatsapp 3315663666 oppure alla mail infoaltamareafestival.it oppure sui social di Alta Marea Festival. Il biglietto per il teatro in ogni caso è prenotabile su www.liveticket.it