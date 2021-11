C’è un avviso di condizioni meteorologiche avverse per questo lunedì diramato dalla Protezione civile che coinvolte anche la nostra regione. L’allerta maltempo, infatti, interessa ben undici regioni del centro e del sud (per nove è allerta gialla, per due, Calabria e Campania, è allerta arancione) a causa di una nuova perturbazione di origine artica colpevole non solo di un pesante abbassamento di temperature ma anche di forti piogge e nevicate a quote collinari.

LUNEDI’ 29 Per quanto riguarda il Molise l’ultimo lunedì del mese di novembre si caratterizza prevalentemente per delle precipitazioni nevose che a differenza delle 24 ore precedenti non colpiranno solo località di montagna come Campitello Matese ma anche centri suo 600/700 metri come Campobasso. Nella prima parte della giornata avremo cieli in gran parte coperti, piogge nella provincia di Isernia e nevicate moderate tra alto Molise e Matese. Dal pomeriggio il maltempo si estenderà anche sul Molise centrale fino alla costa, poi, dopo un fugace rasserenamento verso est (continuerà a piovere a Termoli e dintorni) ecco arrivare la neve. Il capoluogo, ma anche Riccia, Cercemaggiore, Bojano, Frosolone, tutto alto Molise e anche Castelmauro si risveglieranno imbiancate dalla prima nevicata dell’anno. Piogge notturne altrove.

MARTEDI’ 30 L’ultimo giorno del mese concede una tregua dal maltempo. Ampie schiarite ci saranno fin dal mattino e per tutta la giornata avremo un bel sole e anche un leggero innalzamento delle temperature. Serena e stellata sarà anche la notte. Occhio però a non farsi troppe illusioni: la pausa dalle piogge è momentanea perché nuove irruzioni dal nord Europa giungeranno fino al Mediterraneo rendendo variabile il resto della settimana.