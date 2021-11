Investimenti online: conviene affidarsi ai segnali di trading?

I mercati finanziari dopo una breve pausa di consolidamento, che ha visto gli indici internazionali impegnati prima con una decisa correzione e poi con una congestione di qualche settimana, hanno ripreso il loro cammino, innescando un nuovo rally rialzista. A far da apripista, come spesso accade, ancora una volta è stata Wall Street, che ha inanellato una serie di chiusure culminate con nuovi record assoluti di capitalizzazione. Ovviamente, a rinfrancare gli animi ha contribuito soprattutto l’ultimo meeting del Fomc in cui Jerome Powell ha minimizzato, con fare decisamente dovish, il problema dell’inflazione e ha indorato la pillola del tapering. Sull’onda del ritrovato entusiasmo, molti hanno riacceso il proprio interesse per gli investimenti online, sfruttando alcuni strumenti di supporto alla costruzione di strategie passive e, nell’ampia offerta che caratterizza il settore, i segnali di trading rappresentano di sicuro il dispositivo più apprezzato attualmente dai risparmiatori.

Le principali caratteristiche di un servizio di segnali operativi

I segnali di trading sono particolari notifiche -ricevibili mediante sms, mail, software dedicati o messaggerie istantanee- che contengono un’informazione su un determinato strumento finanziario e, eventualmente, l’indicazione di specifici livelli di prezzo su cui intervenire comprando o vendendo l’asset oggetto di analisi.

Naturalmente l’avviso può essere generato sia dall’approccio discrezionale di un professionista della finanza sia da un algoritmo di un sistema automatico, prevedendo o meno il pagamento di un corrispettivo per la sottoscrizione del servizio, che permette di ricevere l’operatività da replicare. Per conoscere quali sono i migliori segnali di trading gratuiti offerti dai broker online, è possibile consultare la guida presente su Diventaretrader.com, portale dove trovare interessanti approfondimenti relativi al trading online.

I segnali di trading di XTB

XTB, intermediario di assoluto livello, dopo l’apertura di un conto operativo, che non prevede costi di alcun tipo, consente la fruizione dei segnali di trading elaborati dal centro studi della società. L’aspetto più interessante di tale funzionalità risiede nel fatto che all’investitore non siano richieste particolari skills, poiché sono implementate strategie specifiche a seconda del grado di esperienza dell’utente, in modo da non creare barriere di ingresso.

È opportuno evidenziare questo dettaglio in quanto diversi broker sfruttano il linguaggio macchina della piattaforma di trading a catalogo -ad esempio MetaQuote di MetaTrader-, per inviare le idee di trading da replicare in automatico sugli account personali dei clienti. Tuttavia l’opzione appena descritta richiede un minimo di praticità nell’utilizzo del tool operativo, un requisito che non sempre è soddisfatto, soprattutto da soggetti alle prime armi.

Come sfruttare un segnale operativo con il social trading

Altre realtà attive nel settore, per rendere più fruibile tale tipologia di servizio, hanno strutturato il meccanismo di reiterazione di una strategia di trading, adoperando un escamotage che prevede l’impiego di una piattaforma di social trading. Infatti, anche se si tratta di una modalità che non prevedere la ricezione di una notifica nel senso stretto del termine, i network a tema finanziario sono ormai molto diffusi tra gli investitori: l’integrazione della funzionalità nel TOL ha permesso un upgrade nel processo di diversificazione di portafoglio, passando di fatto dall’aggregazione di asset class a quella di approcci operativi, sicuramente più funzionale dello schema tradizionale. In particolare, l’utente può valutare -osservando un rating ed i risultati pregressi- i profili di altri iscritti e scegliere di inserire le idee condivise nella propria allocazione.

Naturalmente quando si valuta l’adesione ad un servizio di ricezione segnali gratuito, bisogna comunque rivolgersi a broker online affidabili: infatti è chiaro che, pur in presenza di risultati interessanti, la mancanza di determinati requisiti da parte dell’intermediario finanziario rischia di vanificare il buon esito della strategia di investimento proposta. Pertanto la società presso cui si aprirà il conto trading dovrà necessariamente essere autorizzata dagli Organi di Vigilanza competenti e prevedere tutte le garanzie richieste dalla normativa, come ad esempio la segregazione e la protezione dei depositi dei clienti.