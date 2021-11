“Il tuo pacco è stato trattenuto”, attenti alla truffa dell’SMS che ruba i dati

“Il tuo pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione. Si prega di seguire le istruzioni qui”. E’ questo il messaggio, accompagnato da un link cliccabile, arrivato via sms a diversi molisani sul proprio cellulare. Un messaggio che ha spinto più di qualcuno a verificare e, di conseguenza, a informare del raggiro del finto corriere.

In epoca di acquisti on-line sono tanti quelli che potrebbero cadere nella curiosità di capire di cosa si tratta e di verificare se l’annuncio possa riferirisi a ordini fatti realmente. “Inizialmente ci sono cascato – racconta un ragazzo di Termoli – perchè effettivamente sto aspettando una spedizione che è in ritardo. Ma quando ho cliccato sul link e ho visto che mi chiedevano 2 euro e i dati della carta di pagamento mi sono insospettito”.

Per fortuna. In realtà il messaggio rimanda a un sito messo in piedi dai truffatori per rubare dati sensibili come conti correnti bancari e carte di credito. L’invito è a non rispondere a questo tipo di messaggi e a non cliccare sui link che contengono. “Mai rivelare i dati sensibili rispondendo a solleciti di questo tipo, che non corrispondono affatto alle pratiche delle aziende specializzate nelle spedizioni” il suggerimento della Polizia Postale.

I corrieri, in caso di mancata risposta, lasciano un avviso cartaceo nella cassetta della posta oppure informano tramite le piattaforme di acquisto. Sono diverse le questure italiane che hanno ricevuto segnalazioni da parte dei cittadini relativamente a questo sms particolare. “È un messaggio di phishing – hanno spiegato le forze dell’ordine – che si basa su un finto link di tracciamento delle spedizioni, molto simile a quello che inviano i corrieri per tracciare le consegne”. Ma ovviamente i corrieri non chiedono soldi per la spedizione come invece avviene in questo caso, ed è evidente che si tratta di una truffa. “Eliminate immediatamente il messaggio”.