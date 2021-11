Otto vittorie su otto partite, 24 punti e soprattutto 4 lunghezze di vantaggio sulla seconda in classifica. Il Termoli calcio vince ancora e non si può più nascondere, è la formazione allenata da Raffaele Esposito la grande favorita dall’Eccellenza molisana, a dispetto delle affermazioni di inizio stagione che descrivevano i giallorossi come una delle outsider del campionato.

Ma ormai non ci sono più dubbi, l’undici adriatico è la squadra da battere e anche ieri al Cannarsa è arrivata una vittoria. 3-0 sul Campobasso 1919 grazie alle reti tutte nella ripresa di Pesce, De Filippo e all’autogol di Piacquadio. Da segnalare sugli spalti dello stadio Cannarsa lo striscione ‘Catania non mollare‘ esposto dai tifosi giallorossi in solidarietà alle popolazioni colpite da un ciclone nei giorni scorsi.

L’Olympia Agnonese, seconda in classifica, non riesce a tenere il passo e pareggia 0-0 sul campo del Pietramontecorvino, portandosi quindi a 20 punti contro i 24 del Termoli. Questi gli altri risultati dell’ottavo turno del massimo campionato regionale di calcio.

Campodipietra-Sesto Campano 4-3, Venafro-Polisportiva Gambatesa 6-2, Altilia Samnium-Cliternina 0-4, Aurora Ururi-Bojano 3-2, Isernia-Volturnia 3-0, Real Guglionesi-Castel di Sangro 3-0.

Eccellenza, risultati e classifica