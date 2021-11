Il Termoli calcio è stato eliminato dalla Coppa Italia Dilettanti Molise, dopo aver perso 2-1 in casa la gara di ritorno dei quarti di finale contro il Campodipietra.

I giallorossi erano già stati nettamente sconfitti all’andata per 3-0 e sul campo neutro del ‘De Santis’ di Montenero di Bisaccia non sono riusciti a ribaltare il risultato. In gol per gli ospiti, nel match giocato ieri 24 novembre, Tucci e Di Lallo, mentre per gli adriatici ha segnato Lorusso.

Il Campodipietra accede quindi alle semifinali così come il Campomarino, che ieri ha vinto 3-0 col Sesto Campano ribaltando la sconfitta per 2-1 all’andata, e l’Isernia che ha eliminato l’Agnone vincendo 2-1 in trasferta all’andata e pareggiando 1-1 al ritorno. La quarta semifinalista emergerà da Real Guglionesi-Venafro, gara terminata 1-1 il 3 novembre, mentre il ritorno è stato rinviato.