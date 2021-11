Il Termoli ha un nuovo portiere: Viscardi sostituisce Di Bellonio

Volto nuovo per il Termoli calcio che ha annunciato tramite le proprie pagine sociale l’ingaggio di Saverio Viscardi, portiere classe 2002. Va a sostituire il coetaneo Alessandro Di Bellonio che lascia il club giallorosso.

“Saverio, portiere di un metro e novanta con esperienze importanti tra Rimini, Sorrento e per ultimo Gladiator tutte in prima squadra e tutte in serie D. Inoltre la società comunica di aver ceduto Alessandro Di Bellonio, portiere 2002, a titolo definitivo all’Acerrana in Eccellenza campana”.

Continua quindi la politica della linea verde del Termoli calcio che ha scelto di investire su ragazzi molto giovani.