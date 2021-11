“Siamo all’interno dell’ospedale San Timoteo di Termoli, e questo non è un dettaglio da poco. Perchè a parlare non è un no-vax qualunque. É Giuseppe Germele, il primario di Rianimazione”. Inizia così, dopo aver fatto ascoltare parti delle registrazioni in cui il medico esprime considerazioni del tutto assimilabili a quelle complottiste dei no-vax duri e puri, il video di Mi Manda RaiTre.

Il caso di Giuseppe Germele, facente funzione da primario in Anestesia e Rianimazione al San Timoteo di Termoli, sbarca infatti sul nazionale. Dopo il servizio di Rai 3 Molise affidato a Monica Raucci, che ha sollevato un polverone sulla vicenda, la nota trasmissione Mi manda RaiTre dedica una ampia finestra, nella puntata di domani, sabato, a una vicenda che in Molise ha innescato una valanga di reazioni, compresa la spiegazione che oggi l’Ordine dei Medici dovrà fornire circa il mancato controllo del vaccino per il medico, che si è sottoposto alla seconda dose con un ritardo di 6 mesi rispetto alla prima e solo l’altro giorno, nel pieno della bufera mediatica che ha investito la sua persona.

Intanto mentre anche le trasmissioni nazionali si occupano di questo caso limite, che evidenzia una grave anomalia soprattutto nella catena di controlli, vanno avanti le indagini dei Carabinieri del Nucleo operativo antisofisticazione, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Larino. L’obiettivo è indagare sul meccanismo di verifiche che si è inceppato da qualche parte nell’ambito dei controlli che spettano alla Azienda sanitaria regionale, alla Regione Molise e anche all’Ordine dei Medici.

Ieri pomeriggio Giuseppe Germele, dopo una sospensione-lampo durata soli tre giorni, ovvero il tempo necessario a ottenere il Green pass dal Ministero, è rientrato al lavoro.

Nel video-facebook in alto l’anteprima della puntata del programma di Rai 3 che andrà in onda domani. Sotto la nostra intervista al medico all’indomani dello scoop della Tgr Molise.