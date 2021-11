Il green pass diventa “super”: vita sociale solo ai vaccinati o ai guariti. Vaccino obbligatorio per i prof e le forze armate

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, e lo ha fatto all’unanimitò, il nuovo decreto per far fronte alla quarta ondata di contagi. Ascoltate le indicazioni dei Governatori delle Regioni, che poco prima del Cdm si erano confrontati con la cabina di Regia, ecco le decisionei che in parte confermano le anticipazioni dei giorni scorsi.

La novità più importante riguarda l’introduzione del cosiddetto super green pass, valido finanche in zona bianca(e quindi ovunque, in ttta Italia, senza esclusioni). Nel decreto c’è anche l’obbligo vaccinale per docenti e militari e nuove disposizioni per viaggiare sui mezzi pubblici. Il green pass sarà dunque valido solo per vaccinati o guariti e non più per chi risulta negativo dopo un tampone, antigenico o molecolare che sia. Quest’ultima ipotesi sarà valida solo per accedere ai posti di lavoro, ma non per partecipare alla vita sociale.

In base alle nuove regole chi non è in possesso della nuova certificazione verde non potrà entrare in bar e ristoranti al chiuso, così come in palestra, negli impianti sportivi, nei cinema, teatri, discoteche, né potrà partecipare a spettacoli, feste e cerimonie pubbliche. Inoltre le persone non vaccinate (o non guarite) non potranno neanche soggiornare in albergo. Queste nuove regole saranno in vigore dal 6 dicembre fino al 15 gennaio.

Una stretta pre-natalizia, sul modello tedesco, su cui Presidenti di Regione e politici hanno trovato la quadra, ulteriore passo per non arrivare all’obbligo vaccinale.

seguono aggiornamenti