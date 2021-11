Il Giro d’Italia torna in Molise: a metà maggio partenza da Isernia

Il Giro d’Italia 2022 torna in Molise. Dopo la tappa dello scorso 14 maggio giunta a Termoli, il prossimo 15 maggio toccherà a Isernia ospitarne una. Tra l’altro, dal capoluogo pentro è prevista la partenza di una tappa che porterà sulla vetta del Blockhaus, una delle montagne più dure dell’Appennino abruzzese.

La carovana rosa prenderà il via da Budapest, sede scelta anche nel 2020 ma poi tutto è saltato per via del covid. In giornata saranno presentate nella capitale ungherese la partenza e le prime tappe. Per quanto riguarda il percorso, sarà reso noto man mano, giorno per giorno, sui social e le comunicazioni ufficiali dell’organizzazione. Dalle frazioni pianeggianti a quelle vallonate passando per la montagna infine l’arrivo.

Una bella occasione per gli appassionati delle due ruote che avranno l’occasione, alla partenza da Isernia, di vedere da vicino i ciclisti del cuore, dall’intramontabile Vincenzo Nibali al vincitore dello scorso anno Bernal, ma anche l’abruzzese Giulio Ciccone, la schiera di giovani italiani pronti a battersi per un posto sul podio.

Il Giro d’Italia conserva tutto il suo fascino, come del resto hanno dimostrato le tappe molisane dello scorso maggio. L’arrivo a Termoli con un entusiasmo dilagante e il passaggio intermedio a Campobasso accolto dall’ovazione del pubblico assiepato lungo le vie del centro.