Il gelato molisano al top in Italia: pasticceria di Riccia premiata a Golosaria

Una pasticceria molisana tra le migliori d’Italia: è ‘Il Giubileo’ di Riccia. Il titolare Dorino Di Maria è stato premiato al ‘Golosaria’ di Milano, una delle più importanti manifestazioni dedicate al gusto nel nostro Paese e tornato in presenza quest’anno dopo lo stop provocato dalla pandemia per l’edizione 2020.

La rassegna, iniziata ieri Mi.Co. – Milano Congressi e che si concluderà domani (8 novemnbre), è dedicata alle eccellenze italiane del ‘food and beverage’, come si potrebbe dire utilizzando un’espressione in voga nel settore. Tra queste ora c’è anche il gelato della pasticceria di Riccia ‘Il Giubileo‘ che ha nel lampone del Molise e nella castagna i suoi gusti di punti.

“Dorino Di Maria è attento alla valorizzazione delle materie prime del suo territorio”: questa una delle motivazioni che hanno spinto la giuria ad assegnare il riconoscimento all’imprenditore molisano che probabilmente non se l’aspettava di entrare nell’olimpo dei gelatai italiani. Fra l’altro il presentatore dell’evento non ha nascosto il proprio entusiasmo al momento della premiazione di Dorino Di Maria: “Avete capito? Arriva da Campobasso. Ci vuole un bell’applauso”, le parole pronunciate rivolgendosi al pubblico.

Il premio è stato conferito proprio per la prelibatezza del suo gelato, e questa è una bella novità per Riccia e per tutto il Molise che ha nella sua gastronomia un punto di forza. Ora ai dolci della tradizione, ora anche per il gelato del ‘Giubileo’ arriva una vetrina nazionale.

Al Golosaria, tra i 350 espositori, ci sono in totale undici aziende molisane che hanno presentato i propri prodotti ad un mercato internazionale.