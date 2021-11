Il derby molisano va alla New Fortitudo Isernia, battuta l’Air Basket Termoli 61-49

Va alla New Fortitudo Isernia il derby molisano valido per la quarta giornata del campionato di serie C Gold Abruzzo/Molise di basket. La formazione pentra ha superato per 61-49 l’Air Basket Termoli, costringendo il quintetto adriatico alla quarta sconfitta consecutiva in un pessimo inizio di stagione.

Dopo un buon inizio termolese che aveva visto le squadre andare all’intervallo lungo sul 30-26 per gli ospiti, la ripresa ha visto il quintetto isernino prendere il largo per chiudere con un ampio margine.

In classifica la New Fortitudo sale a 4 punti, l’Air Basket rimane a 0, all’ultimo posto con la Farnese.