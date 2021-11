159 contagi in 7 giorni contro 885, 8 ricoveri contro 48, 0 decessi contro 23. Non stiamo dando i numeri, o meglio li stiamo dando per raffrontare la situazione della terza settimana di novembre con quella della stessa settimana di un anno fa (16-22 novembre 2020).

Certo, la ripresa del contagio c’è stata ed è evidente da circa cinque settimane a questa parte, e in particolare delle ultime due. Succede in Molise, succede in Italia, succede in Europa. Ma le differenze sono nette, nettissime se si vuole fare lo sforzo di volerle vedere. Intanto va detto che il Molise (come ha confermato l’ultimo monitoraggio settimanale della Cabina di Regia) è tra le regioni con la minore incidenza di contagi, essendo tra i 4 territori italiani che non superano la soglia critica di 50 casi ogni 100mila abitanti. Secondo, l’Italia – come dovrebbe essere noto – è tra i Paesi d’Europa ‘messi meglio’. Guarda caso, ha una delle percentuali maggiori di popolazione vaccinata. “La situazione è (al momento) sotto controllo”, lo avremo sentito ripetere fino alla nausea ed è così. Nondimeno ciò non significa che le regole non servano più e che è tutto bello che passato.

Giorni fa sul canale facebook Primonumero e di rimando i suoi redattori sono stati scherniti perché avevano scritto (in un post che accompagnava un articolo sul Covid) che la situazione andava contestualizzata. Qualcuno ha ben pensato che quel participio passato volesse dire all’incirca che ‘siccome ci sono molti vaccinati, sono aumentati i contagi’. No, contestualizzato voleva dire ben altro. Stava a significare che se si guarda in là dal proprio naso (o orticello se preferite) si noterà che i contagi sono in crescita – anche maggiore – ovunque. E questo non perché la gente si è vaccinata (guarda caso nei Paesi dove la percentuale è minore si registrano molti più casi di infezione, così come di ricoveri e di decessi) ma perché l’arrivo della stagione fredda (e il fatto consequenziale di stare più tempo in luoghi chiusi) porta inevitabilmente un acuirsi dei virus respiratori. Era successo anche alle porte dell’inverno scorso, quello del 2020, ma con numeri ben diversi.

In Italia il 21 novembre 2020, tanto per dirne un’altra, c’erano circa 34mila contagi (oggi circa 10mila) e 692 decessi (oggi sui 40-50 al dì).

Per quanto riguarda il Molise, nell’ultima settimana (15-21 novembre) ci sono stati 159 casi (136 la settimana precedente) per un tasso di positività (ci riferiamo ai soli tamponi molecolari, diversamente da quanto avviene a livello nazionale) del 3.9% che segue il 3.5% della settimana precedente. I ricoveri sono stati complessivamente 8, e tutti in Malattie Infettive, mentre nella seconda settimana di novembre non ce n’era stato alcuno. Così come, mentre la settimana prima c’erano state 3 dimissioni, in quest’ultima nessun degente è stato dimesso. Dunque attualmente in ospedale al Cardarelli per Covid ci sono 10 persone (solo una in Rianimazione) rispetto alle 2 di domenica scorsa. Ma, ripetiamo, un anno fa di questi tempi in Molise c’erano circa 50 ospedalizzazioni a settimana (in totale il 23 novembre erano 71) e i pazienti in Rianimazione erano 10 volte tanto rispetto ad oggi. E di morti ce n’erano suppergiù 25 a settimana, mentre non ce ne sono stati negli ultimi 7 giorni e la settimana scorsa ce ne sono stati 2 in ospedale ma riferite a persone ultranovantenni.

Oltre ai 159 contagi, di cui 36 a Isernia, 18 a Guglionesi, 11 a Casacalenda, ci sono stati anche 61 guariti. Ad essere coinvolti dall’ondata di contagio sono in molti casi bambini, ed è notizia di ieri il ricovero di una piccola di 4 anni di Guglionesi in ospedale. Ma si tratta di una ospedalizzazione ‘precauzionale’ e le condizioni della minore non destano particolare preoccupazione.

Una parentesi sul contagio tra gli under-19, coi dati riportati dall’ultimo report di sorveglianza dell’Iss. Dall’inizio dell’epidemia al 17 novembre 2021, nella popolazione 0-19 anni sono stati riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid-19 un totale di 808.228 casi confermati di cui 34 deceduti. Ma è chiaro che molto spesso si tratta di minori con un sistema immunitario fragile e patologie secondarie rilevanti.

Il report dell’Iss comunque conferma la tendenza della maggiore influenza di contagio tra i piccoli. Nel periodo 1 – 14 novembre 2021, in questa popolazione sono stati segnalati 22.202 nuovi casi, di cui 143 ospedalizzati e 5 ricoverati in terapia intensiva. Nell’ultima settimana si osserva un aumento dell’incidenza in tutte le fasce d’età; in particolare nella popolazione di età inferiore ai 12 anni, attualmente non eleggibile per la vaccinazione e che mostra un’incidenza più elevata rispetto alle altre fasce d’età.

Tornando al Molise, va detto che il numero degli attualmente positivi in regione dunque cresce ancora, di quasi 100 unità rispetto a una settimana fa, di circa 200 se si considera la prima domenica di novembre.

Di vaccini (da ieri si è potuto partire con le terze dosi per chi ha tra 40 e 59 anni e ha fatto l’ultima iniezione almeno 180 giorni fa) ne sono stati fatti in 7 giorni poco più di 6.300 (meno rispetto alla settimana precedente di circa 2000 unità) e di questi le terze dosi hanno rappresentato quasi il 77%.

Per concludere, vi forniamo un aggiornamento sulla popolazione vaccinata. Al momento in cui si scrive la situazione dei vaccinati (con due dosi o monodose) in Molise è questa (tra parentesi il raffronto con i dati dell’inizio della settimana scorsa):

Over 80: 91.14% di cui 63.21% con terza dose (90.94% di cui 57.67% con terza dose)

70-79: 95.68% di cui 21.92% con terza dose (95.34% di cui 14.4% con terza dose)

60-69: 94.2% di cui 19.28% con terza dose (93.33% di cui 11.92% con terza dose)

50-59: 90.62% (89.86%)

40-49: 85.5% (84.75%)

30-39: 73.77% (72.81%)

20-29: 75.37% (74.36%)

12-19: 74.96% (73.71%)

Lo ‘zoccolo duro’ rimane quello della popolazione sotto i 40 anni. Intanto si attende per fine mese l’eventuale autorizzazione del vaccino per i minori tra 5 e 11 anni (proprio molti di questi sono nel novero dei nuovi infetti).

Complessivamente, in Italia ha completato il ciclo vaccinale quasi l’84.7% della popolazione e oltre l’87% ha ricevuto la prima dose. In Molise si è vicini a quota 492mila somministrazioni totali e le terze dosi ammontano a oltre 41mila.