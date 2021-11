Una giornata storica, un simbolo – e non solo – proprio in uno dei paesi simbolo della terra che frana in Molise. Ieri mattina a Civitacampomarano è stato inaugurato il Centro operativo comunale per la gestione delle emergenze che ospiterà anche la Scuola nazionale formazione per gli operatori di Sale operative e Centri di coordinamento, a cura dell’Associazione Nazionale Disaster Manager.

Una struttura importante che dà il senso dell‘importanza della protezione civile che abbiamo scoperto – sulla nostra pelle – essere fondamentale nella gestione dell’emergenza, qualunque essa sia. Civitacampomarano, paese spaccato in due da una frana nel 2017. Situazione purtroppo comune a molti centri, del Molise (terra oltremodo fragile da un punto di vista idrogeologico) e non solo.

L’intervento di Civita è stato realizzato nell’ambito del piano nazionale prevenzione del rischio sismico, ed è finalizzato a rafforzare la capacità di risposta dei territori anche mediante l’innalzamento del grado di sicurezza degli edifici strategici. La Comunità di Civitacampomarano, che ricordiamo far parte della campagna Making Cities Resilient promossa dall’UNDRR dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, mediante questa importante opera incrementerà ulteriormente la propria resilienza. Resilienza di cui Civitacampomarano è diventata negli ultimi anni giustappunto il simbolo.

Una cerimonia importante, alla presenza di autorità civili, religiose e militari, non solo del Molise. Così il sindaco Paolo Manuele: “Oggi credo sia stata una giornata storica per Civitacampomarano, abbiamo inaugurato il Centro Operativo Comunale per la gestione delle emergenza e della Scuola Nazionale per Operatori di Presidi Territoriali, a cura dell’Associazione Nazionale Disaster Manager.

Oltre alla Istituzioni Territoriali e Regionali, abbiamo avuto l’onore di avere la presenza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio e del Direttore dell’Agenzia Nazionale ItaliaMeteo Carlo Cacciamani a cui è stata conferita la cittadinanza onoraria. Il Capo del Dipartimento per sopraggiunti motivi di gestione di alcune emergenze in corso è stato impossibilitato a partecipare di persona, ha voluto però fortemente essere presente tramite collegamento da remoto ed ha fatto partecipare all’incontro in presenza il Direttore Generale Marco Guardabassi. L’Ingegner Curcio – ha affermato il primo cittadino – mi ha anticipato telefonicamente che nelle prossime settimane sarà a Civitacampomarano, per visitare di persona la nostra Comunità ed il Centro Operativo Comunale. In tale occasione gli sarà conferita la cittadinanza onoraria”.

La nuova struttura di Protezione civile è stata realizzata grazie al finanziamento di 499.600 euro ottenuto dalla Regione Molise per la demolizione e la ricostruzione dell’ex Scuola materna destinata a sede COC (Centro operativo comunale). Oltre ai fondi concessi dalla Regione, che sono serviti principalmente a livello strutturale, il Comune ne ha reperiti altri, anche dal proprio bilancio, per un importo pari quasi a 100mila euro, per poter effettuare la sistemazione esterna dell’area e la fornitura di attrezzature indispensabili per il funzionamento della struttura.

Nel complimentarsi per la nuova e funzionale opera realizzata e nel fare il punto sui nuovi compiti della Protezione civile e sul carattere multidisciplinare che la stessa ha assunto quale materia in cui confluiscono le attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, ma anche di gestione delle emergenze e del loro superamento, il presidente Donato Toma ha ricordato quanto fatto dalla Protezione civile molisana in tema di allagamenti, persone disperse, incendi boschivi, eventi sismici, pandemia e altro, e ha ringraziato il mondo del volontariato.

Presente anche il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, per il quale “il plauso va al sindaco Paolo Manuele e all’amministrazione comunale di Civitacampomarano, abili a richiedere e credere nel finanziamento nazionale di prevenzione del rischio sismico e nel finanziamento regionale, prevedendo altri fondi propri, che hanno permesso la demolizione e ricostruzione dell’ex scuola materna per la nuova sede del Centro Operativo Comunale, il cosiddetto COC, e la sistemazione esterna della struttura.

Civitacampomarano si trova in una zona particolare, caratterizzata dal rischio sismico, dal dissesto idrogeologico e, dunque, da frane, ma anche allagamenti – ha commentato Roberti –. La Protezione Civile è una risorsa indispensabile del nostro Paese per la gestione delle emergenze. Lo abbiamo visto più volte da vicino e questa struttura rappresenta un valore aggiunto per quest’area interna del Molise”.