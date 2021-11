Idee regalo di Natale per lui

Anche quest’anno è arrivato il fatidico momento dei regali di Natale. Che si sia in cerca di un regalo per il proprio compagno, per papà, per il fratello maggiore o per un lontano parente, si tratta sempre dello stesso dilemma: cosa regalare ad un uomo?

Non è così scontato e i dubbi assalgono chiunque. Ogni uomo ha le sue caratteristiche, uniche e personali. Può trattarsi di una persona dinamica e molto attiva, o magari di un atleta, di uno sportivo; se il destinatario del regalo è un abitudinario si può indirizzare la scelta verso cose per la casa o che richiamino un abbigliamento comodo.

La sorpresa per tutti

Ci si può orientare verso il necessario con rasoio e schiuma da barba, o sul più personale deodorante no alcool. Kit shampoo e balsamo e set per manicure, selezionandone le tipologie più adatte, possono essere un regalo gradito a molti uomini.

Per l’uomo tecnologico, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta: uno smartwatch, casse wireless, un drone se gli piace giocare e tornare un pò bambino; per chi ama la natura si può pensare anche ad oggetti legati agli sport preferiti, ma in realtà chi ha questi tipi di passioni e interessi preferisce acquistare le sue cose in autonomia.

Un buon libro o un abbonamento alla rivista di cucina con le ricette preferite possono essere la scelta migliore per chi ama il tempo libero in casa, così come una buona bottiglia di vino rosso un pò più ricercato o un buon Whiskey da sorseggiare nelle serate invernali.

Un regalo personale

Si può andare sul classico, con un bel portafoglio; la cravatta è un must, così come una bella cintura di cuoio con fibbia argentata..ma..che noia..sempre le stesse cose..così l’effetto sorpresa finisce prima di scartare il pacchetto..

Nella scelta dei regali da far trovare sotto l’albero la mattina di Natale, la cosa più importante è che si abbiano ben presente la personalità e il carattere dell’uomo a cui questi sono indirizzati: scegliendo un prodotto per la cura personale si va sempre sul sicuro e non si rischia che il regalo finisca nel dimenticatoio.

Un regalo speciale che chi lo riceve possa sempre avere con sè, che rappresenti ricordi ed emozioni, ma che nello stesso tempo sia discreto ed elegante.

Che dire ad esempio di optare per profumi uomo? Ognuno conosce la persona abbastanza bene da sapere quale fragranza può piacergli e oggi la scelta è sicuramente molto varia.

Ci sono in commercio profumi forti e decisi, delicati e appena percettibili; il profumo rappresenta la persona che lo porta, è la sua identità olfattiva, lascia un ambiente solo dopo che la persona se ne è andata; inebria e stupisce, incuriosisce e personalizza allo stesso tempo. Un profumo non rappresenta un regalo poi così scontato, potrebbe rivelarsi la scelta migliore per il Natale 2021.