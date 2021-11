I commercianti abbelliscono la città, il Comune ringrazia

I commercianti da sempre collaborano con le istituzioni cittadine. Ancor più sono scesi in campo per aiutare la ripresa e il ritorno alla normalità dalla fine del lockdown.

Soddisfatta l’assessore alle attività Produttive, Paola Felice, che ha voluto ringraziare commercianti e aziende per la cura e l’amore che dimostrano verso la propria città e verso il bene pubblico.

“Sono tanti gli esempi virtuosi che ci hanno consentito di rendere più belle e accoglienti alcune vie del commercio cittadino in questi ultimi tempi – ha dichiarato Felice – tra cui: via Cannavina, via Marconi, via Orefici, Via Mazzini, Piazza Pepe, via Veneto e via Roma. In questi giorni, fra l’altro, – ha aggiunto l’assessore – mentre l’Amministrazione si sta prendendo cura delle aiuole del corso, due aziende hanno deciso di allestire a proprie spese le fioriere di C.so V.Emanuele II, Piazza Prefettura e di largo San Leonardo. A tutti loro, a tutte le persone di buona volontà che collaborano perché la città diventi sempre più accogliente, vanno i ringraziamenti di tutta l’Amministrazione comunale. La bellezza salverà il mondo.”