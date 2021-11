I carabinieri celebrano la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma

L’Arma dei carabinieri ha celebrato la “Virgo Fidelis”. La funzione religiosa è stata celebrata dal cappellano militare Don Giuseppe Graziano. Alla cerimonia hanno partecipato il colonnello Antonio Russo, comandante della Scuola allievi, il colonnello Luca Brugnola, comandante del Gruppo carabinieri forestale di Campobasso e il tenente colonnello Luigi Dellegrazie, comandante Provinciale, nonchè rappresentanti delle Associazioni nazionale zarabinieri e Forestali. Le restrizioni legate al covid-19 hanno imposto una ristretta e responsabile partecipazione alla cerimonia.

Foto 2 di 2



Il colonnello Russo, nel suo breve discorso, oltre a ringraziare i convenuti ed in particolar modo le vedove, sia di vittime del dovere che di alcuni militari del luogo deceduti, ha ricordato la nascita della ricorrenza della Virgo Fidelis promulgata nel lontano 1949 per volere di Papa Pio XII. L’ufficiale ha poi sinteticamente ripercorso i fatti d’arme che dal 1941 legano i Carabinieri alla data del 21 novembre, evidenziando come i valori ed i principi che mossero la strenua resistenza sino all’estremo sacrificio dei Carabinieri chiamati a difendere il caposaldo in terra d’Africa di Culqualber, siano rimasti immutati fino ai giorni nostri.

Un pensiero non è mancato, vista anche la giornata dedicata agli Orfani, ai figli di quei militari che per prestare fede al giuramento di fedeltà alle Istituzioni hanno purtroppo perso la vita nell’adempimento del loro dovere.